Nacional 24-09-2023

CAP: El grupo tras la siderúrgica Huachipato cuyas ganancias cayeron casi un 70% el 2022



La crisis que vive la siderúrgica Huachipato en Biobío tiene en alerta a las autoridades. Y es que la compañía —que genera más de 20 mil empleos directos e indirectos en la región— podría cerrar a fin de año si es que no se toman medidas. La situación es compleja: desde 2009 a la fecha las pérdidas de la empresa fueron de más de US$ 1.000 millones, de los cuales US$ 278 millones se registraron durante el primer semestre de este año. Diversos análisis de la situación han apuntado a problemas en la industria: China —indican— estaría exportando acero de manera excesiva y, con ello, vendiendo sus productos en Chile a precios más bajos. Ante esto, muchos han propuesto, como medida de emergencia, y para evitar el cierre de la siderúrgica, subir los aranceles al acero que llegue desde ese país.

La histórica empresa del Biobío —que lleva más de 70 años en Talcahuano— es una filial del grupo CAP. El holding agrupa 4 áreas de negocio: minería, siderurgia, procesamiento de acero e infraestructura. Y cuenta, para ello, con 5 empresas: Compañía Minera del Pacífico, Siderúrgica Huachipato, CAP Infraestructura, Grupo Cintac y Tubos Argentinos. Los números del grupo dan cuenta, en alguna medida, de lo que están viviendo. En 2009 su acción, aunque con muchas variaciones, llegó a rozar los $15.000. Este año alcanzó, en su punto máximo, los $7.480, con un promedio de $6.401. Y es que la crisis se ha hecho notar más durante los últimos años: la rentabilidad de la acción cayó, en 2022, en un 16%, mientras que en lo que va de 2023 la baja ha sido de más de un 15%. Con respecto a las ganancias, a comienzos de año CAP informó que en 2022 reportó beneficios por US$ 226 millones, una disminución de 69,5% en relación a los US$ 741,4 millones que había logrado obtener en 2021. Es por esto que algunos analistas no son muy optimistas con respecto al futuro del holding en la industria del acero. Es el caso de Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. Según señala, "CAP el 2021 perdió plata en términos operacionales, el 2022 perdió plata y el 2023 sigue perdiendo plata. Es una industria que al final, para todo lo que se tiene invertido, no genera la rentabilidad que se le puede exigir a un negocio desde la perspectiva de los accionistas".