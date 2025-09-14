Policial 14-09-2025

Capacitan a funcionarios de Gendarmería Maule en “Derechos Humanos y Grupos de Especial Protección”

Hasta las dependencias de la Dirección Regional de Gendarmería Maule, se trasladaron funcionarios de las diferentes Unidades Penales de la región, para capacitarse en la temática “Derechos Humanos y Grupos de Especial Protección”.

La iniciativa fue organizada por Unidad Regional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (DDhh) de Gendarmería Maule, cuya encargada es la profesional Valesca Yáñez Contreras, en colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sede Talca.

La presente capacitación, se realizó en el marco del plan de acciones de promoción y protección de derechos humanos 2025.

