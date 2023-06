Opinión 28-06-2023

CAPSULA V

Rodrigo Biel, docente y abogado



Siguiendo nuestro peregrinar procesal, nos avocaremos a la reacción del demandando.

Recordemos que el demandante, en su demanda, exteriorizó su pretensión, fundamentando los hechos y el derecho, señalando lo que espera que resuelva el tribunal

El demandado tiene varias alternativas de reacción, la primera; No contesta, nada dice, se desinteresa voluntariamente del proceso, silencio absoluto, convirtiéndose en rebelde. El tribunal tendrá por contestada la demanda, en forma ficta, en rebeldía.

Ese silencio, no significa aceptación de la pretensión del actor, por el contrario, se entiende que se opuso y, por ende, la causa sigue adelante. No significa que acepte los hechos que afirma el demandante, manteniendo éste la carga de probar sus afirmaciones.

Sin embargo, esa rebeldía tiene algunas consecuencias, ya no se puede contestar la demanda; como no contestó, no fijó domicilio en esa primera presentación, luego, todas las resoluciones que se dicten en el proceso, que debieron notificarse por cédula, se harán por el estado diario. En todo caso si compareciere con posterioridad, deberá aceptar todo lo obrado durante el proceso, salvo que acredite que no contestó por motivos de fuerza mayor o falta de emplazamiento.

Una segunda forma de reacción del demandado: Allanarse, es decir, someterse a la pretensión del actor, reconociendo, admitiendo expresamente las peticiones formuladas por el aquel, sea en todo o en parte. Si el reconocimiento es total, no se recibe la causa a prueba y el tribunal cita a las partes a oír sentencia, una vez escuchada la réplica del actor.

La tercera forma de reacción que podemos señalar es: Resistirse, esto es, negarse a la pretensión del demandante. Esa negativa admite dos actitudes: simplemente negar; afirmando o incorporando un hecho nuevo, oponiendo una excepción perentoria contra el fondo del asunto, buscando extinguir la acción y lo pretendido por el actor.

Con todo, antes de contestar resistiéndose, el demandado puede oponer excepciones que se llaman dilatorias para corregir el procedimiento sin entrar aún al fondo del asunto, como por ejemplo señalar que el tribunal carece de competencia para conocer del asunto; que el demandante no tiene capacidad, o que el que comparece en su nombre carece de personería o representación legal; que el asunto ya está siendo conocido por otro tribunal, y otras tres más que no detallaremos.

Una vez resueltas estas excepciones dilatorias, si ellas son desestimadas o el actor subsana los defectos, el demandado tendrá 10 días para contestar la demanda. Si se ha acogido la excepción dilatoria, hay que distinguir si el vicio formal es subsanable o no. Si no es subsanable, se termina el procedimiento. Si es subsanable, el demandante debe corregir su demanda, lo que debiera ocurrir no más allá de los seis meses siguientes, para evitar que se declare el abandono del procedimiento. Subsanada la demanda y notificada nuevamente, el demandado tendrá ahora un plazo de 10 días para contestarla.

Cabe agregar que el demandado, además de las formas de reacción que hemos señalado, puede a su vez presentar en el mismo procedimiento, una demanda en contra del demandante, lo que suele llamarse contrademanda, esto es, Reconvenir.

En la reconvención, el legislador busca evitar la multiplicidad de procesos entre las mismas partes, aprovechando el existente, debiendo ambas demandas fallarse en una misma sentencia.

La reconvención debe deducirse en el escrito de contestación, y se interpone cuando el juez tiene competencia tanto para conocer de la demanda principal como de la presentada por el demandado, sujetas ambas al mismo procedimiento.

De la demanda reconvencional se debe dar traslado al demandante, ahora demandado reconvencional, para que proceda a contestar.

Volviendo al cauce normal, contestada la demanda, el juez da traslado a la demandante para que replique, y hecho lo anterior, se otorga traslado al demandado, para que duplique.

En la réplica, el demandante puede ampliar, adicionar o modificar las acciones que haya formulado en la demanda, sin alterar aquellas que son objeto principal del pleito, es decir no puede cambiar los hechos.

En la duplica, el demandado es quien puede ampliar, adicionar o modificar las excepciones y defensas que haya formulado en la contestación, sin alterar las que sean objeto principal del pleito.

Una vez evacuado el trámite de la duplica termina el periodo de discusión, abriéndose paso el segundo período, el de prueba.