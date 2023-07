Opinión 04-07-2023

CAPSULA VI Rodrigo Biel, abogado y docente



El juez ha tomado conocimiento de los hechos, como también del conflicto de intereses, sin embargo, para el juez, el derecho sigue siendo difuso, lo será hasta cuando se agote el proceso.

Luego, se debe demostrar la verdad de los hechos que fundamentan la pretensión y la resistencia, a través de la prueba ofrecida y admitida por el tribunal, que debe ser relevante.

Para las partes la finalidad de la prueba será convencer al juez acerca de la verdad de sus proposiciones. Por ende, para ellas es lícito y posible prescindir de medios probatorios cuyos resultados puedan ser desfavorables.

El tribunal examina la causa, recibiéndola a prueba, cuando estime que hay controversia sobre algún hecho substancial y pertinente del juicio.

Al recibir la causa a prueba en su resolución, fijará cuáles son los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos que deben probarse indicando que se recibe por el término legal, señalándose las audiencias destinadas a recibir la testimonial que ofrezcan las partes.

De esa forma comienza la fase de prueba, prosiguiendo con el término probatorio, que es el tiempo legal que tienen las partes para rendirla, finalizando con el periodo de observación a la prueba, a través de la cual se trata de convencer al juez del resultado probatorio.

Fijado los puntos de prueba, las partes pueden solicitar que se quiten algunos, que se agreguen otros, que se modifiquen en parte o aceptarlos como fueron señalados; de lo que resuelva el juez, en el caso de pedirse alguna modificación, la parte agraviada puede reponer con apelación subsidiaria.

Habiendo quedado firme el auto de prueba, pasamos al término probatorio, tiempo que es fatal para la recepción de la prueba testimonial; es un plazo común.

Para nuestro propósito, nos detendremos en el término probatorio ordinario que es de veinte días, suspendiéndose durante los feriados y normalmente destinado a rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio.

Los medios de prueba de que las partes se pueden valer están señalados en el Código de Enjuiciamiento Civil; comencemos con la prueba documental, que corresponde a escritos en que se consigna un hecho, por ende, sirven para acreditarlo.

En atención a su autenticidad, los instrumentos se dividen en públicos y privados. Los públicos son aquellos autorizados con las solemnidades legales por el competente funcionario. Y los privados, son aquellos en que se deja constancia de un hecho sin solemnidad legal alguna. La importancia de esa distinción se relaciona con el valor probatorio que presenta una y otra clase de documentos.

El documento público debe estar autorizado por el competente funcionario, otorgado con las solemnidades legales. El mencionado funcionario – un juez, un notario, un oficial del registro civil, un secretario de tribunal, un secretario municipal y otros, debe actuar facultado expresamente por la ley para ese efecto, dentro del marco de sus atribuciones o deberes y en el territorio jurisdiccional asignado.

En cuanto a las solemnidades legales, estas varían según la naturaleza del instrumento público, debiendo atenernos a las formalidades que la ley señala para cada caso en particular.

La escritura pública, es un instrumento público otorgado ante notario e incorporado en un registro público, o al final de ese registro en el caso de los documentos protocolizados.

Cada parte presenta los instrumentos que tenga en su poder como medio probatorio de sus respectivos derechos, en el marco del ejercicio del derecho de defensa, y el cumplimiento de la carga formal que pesa sobre el litigante de aportar los medios probatorios para acreditar sus dichos. Los documentos se presentan por medio de una solicitud escrita y son agregados materialmente al proceso. Es factible que la parte no tenga en su poder el documento, debiendo solicitar su exhibición.

Precisemos que son instrumentos públicos en juicio, tanto los documentos originales como las copias de aquellos, siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales; si vamos a acompañar una escritura pública no podemos hacerlo con el original ya que su matriz está inserta en un Registro, entonces acompañaremos una copia de dicha escritura debidamente atestada.



Cualquiera que sea el instrumento puede presentarse en cualquier estado del juicio, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y antes de la vista de la causa en segunda instancia.