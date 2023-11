Opinión 16-11-2023

CAPSULA XVI





Rodrigo Biel, abogado y docente



Las acciones posesorias, están destinadas a proteger la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos, a través de un procedimiento breve y concentrado.

Es la acción que otorga la ley al poseedor de dichos bienes para mantener la posesión, independiente de que tenga o no derecho a poseer. Se ejercen respecto de cualquier persona que perturbe la posesión o la prive a quien la detentaba, procurando conservarla o recuperarla.

En la querella de amparo, la pretensión será conservar y mantener la posesión del bien, respecto de un tercero que la está perturbando.

La querella de restitución tiene por objeto recuperar la posesión despojada y la de restablecimiento, amparar tanto la posesión como la mera tenencia, cuando ha sido despojada violentamente.

El sujeto activo de estas querellas, es quien ha estado en posesión tranquila y no interrumpida de la cosa, por el tiempo indicado; la posesión requiere de un ejercicio público de ella y sin oposición de terceros.

En la querella de restablecimiento el sujeto activo puede ser el mero tenedor y por un poseedor que no cumpla el tiempo de un año.

El sujeto pasivo, será el señalado como autor material o intelectual de la perturbación o del despojo, incluso puede ser el heredero del perturbador.

Conforme al artículo 549 del Código de Procedimiento Civil, recurriremos a los juicios posesorios cuando nuestra pretensión sea: conservar, recuperar o restablecer la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, incluyendo en la querella de restablecimiento la mera tenencia de los mismos bienes, cuando ella haya sido violentamente arrebatada. También para impedir tanto una obra nueva, como una obra ruinosa o peligrosa que cause daño, o hacer efectivas las demás acciones posesorias especiales que enumera se contienen en el Código Civil.

En la querella se debe motivar la pretensión, expresando, que durante un año completo ha estado en posesión tranquila y no interrumpida del derecho en que pretende ser amparado, sea personalmente o agregando la de sus antecesores; que se le ha tratado de turbar o molestar su posesión o que en el hecho se le ha turbado o molestado por medio de actos que debe expresar circunstanciadamente.

Deben indicarse los medios probatorios de que se valdrá, de consistir en declaraciones de testigos, consignar nombre, profesión u oficio y residencia de éstos.

En la querella de restitución, señalar que ha sido despojado de la posesión, indicando clara y precisamente los actos de despojo. En la de restablecimiento, se indicará la violencia con que ha sido despojado de la posesión o tenencia.

En el petitorio puede recabarse, especificándolas, las medidas de seguridad o garantías que solicite contra el perturbador, por el daño que fundadamente teme.

Presentada la querella, el tribunal cita a una audiencia para el quinto día hábil después de la notificación al querellado, a la cual deberán concurrir las partes con sus testigos y demás medios probatorios. Tendrá lugar con sólo la parte que asista.

La notificación de la querella, en el caso del artículo 44 del código mencionado se hará en la forma indicada en el inciso 2°, aun cuando el querellado no se encuentre en el lugar del juicio.

Si el querellado no se ha hecho parte en primera instancia antes de dictarse la sentencia definitiva, se pondrá ésta en conocimiento del defensor de ausentes, quien puede deducir los recursos pertinentes.

Cuando el querellado rinda prueba testimonial, también debe individualizar a sus testigos en una lista que entregará en la secretaría a lo menos antes de las doce del día que preceda al designado para la audiencia, examinándose a los testigos de dicha lista, salvo acuerdo de las partes. Por cada hecho a probar pueden declarar hasta cuatro testigos, interrogados acerca de los hechos indicados en la demanda y, por las partes en la audiencia si el tribunal lo estima pertinente.

Las tachas se oponen antes de examinar a los testigos; en la misma audiencia se rinde la prueba para justificarlas o en otra que se verificará dentro de los tres días siguientes, si el tribunal lo estima necesario para resolver el juicio.

La prueba se rendirá en una sola audiencia, pero continuará en los días hábiles inmediatos si no ha concluido. El examen de los testigos solo puede realizarlo el juez que conoce de la querella.

Concluido el probatorio, se cita a oír sentencia, dictándola de inmediato o, a lo más dentro del plazo de tres días.



CÁPSULA XVII.

Continuando con las querellas posesorias, si se da lugar a la querella, se condenará en costas al demandado, en el caso contrario, al actor.

Cualquiera que sea el resultado del fallo, siempre queda a salvo, a los que resulten condenados, el ejercicio de la acción ordinaria que corresponda, pudiendo comprenderse en dicha acción el resarcimiento de las costas y perjuicios, que hayan pagado o que se les hayan causado con la querella.

La sentencia pronunciada en la querella de restablecimiento deja a salvo a las partes, no sólo el ejercicio de la acción ordinaria, sino también el de las acciones posesorias que les correspondan.

Las apelaciones en los juicios posesorios se concederán sólo en el efecto devolutivo, salvo que la ley expresamente las mande otorgar en ambos efectos o que el fallo apelado no dé lugar al interdicto; y su tramitación se ajustará a las reglas establecidas para los incidentes.

Vamos a referirnos a dos interdictos especiales, la denuncia de obra nueva y la

En cuanto a la primera, presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva denunciable, el juez la decretará provisionalmente y mandará verificar del estado y circunstancias de la obra, apercibiendo al que la está ejecutando con la demolición o destrucción, a su costa, de lo que en adelante se haga. No es necesaria la notificación del denunciado para llevar a efecto la suspensión, bastando la notificación del que esté dirigiendo o ejecutando la obra.

En la misma resolución el tribunal citará al denunciante y al denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil después de la notificación del demandado, debiendo en ella presentarse los documentos y demás medios probatorios en que las funden sus pretensiones.

Suspendida la obra, y mientras esté pendiente el interdicto, sólo podrá hacerse en ella lo que sea absolutamente indispensable para que no se destruya lo edificado, siendo necesaria la autorización del tribunal para ejecutar dichas obras, que se otorgará con la urgencia que el caso requiera, procediéndose de plano; en caso de duda y para mejor resolver, oirá a un perito nombrado por él, el cual no podrá ser recusado.

La prueba testimonial, de ofrecerse, se sujetará a lo prevenido en el párrafo 2° de este título.

Si alguna de las partes lo pide, y el tribunal lo estima necesario, se oirá el dictamen de un perito, que se expedirá dentro de un breve plazo.

Concluida la audiencia o presentado que sea el dictamen del perito, en su caso, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que se dictará en el plazo de los tres días subsiguientes.

En la sentencia se ratificará la suspensión provisional decretada o se mandará alzarla, dejando a salvo al vencido el ejercicio de las acciones ordinarias que le competan, para que se declare el derecho de continuar la obra o de hacerla demoler.

Podrá, sin embargo, el tribunal, a petición de parte, ordenar en la misma sentencia la demolición, cuando estime que el mantenimiento aún temporal de la obra ocasiona grave perjuicio al denunciante y dé éste suficiente caución para responder por los resultados del juicio ordinario, decisión que es apelable en ambos efectos.

Si se ratifica la suspensión de la obra, podrá el vencido pedir autorización para continuarla, cumpliendo las siguientes condiciones: Acreditar que de la suspensión de la obra se le siguen graves perjuicios; dar caución suficiente para responder de la demolición de la obra y de la indemnización de los perjuicios que de continuarla puedan seguirse al contendor, en caso que a ello sea condenado por sentencia firme; y deducir demanda ordinaria para que se declare su derecho de continuar la obra.

La primera de las condiciones expresadas y la calificación de la caución, serán materia de un incidente.



CÁPSULA XVIII.

Otro interdicto posesorio es la denuncia de obra ruinosa.

Si se pide la demolición o enmienda de una obra ruinosa o peligrosa, o el afianzamiento o extracción de árboles mal arraigados o expuestos a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia, el tribunal practicará, a la mayor brevedad, asesorado de un perito nombrado por él mismo, con notificación a las partes y asistencia de la que concurra, una inspección personal de la construcción o árboles denunciados.

Las partes, si lo estiman conveniente, pueden auxiliarse de un perito; en el acta que se levante se harán constar las opiniones o informes periciales, las observaciones conducentes que hagan los interesados y lo que acerca de ello note el juez que practica la diligencia.

Cuando el reconocimiento haya de practicarse a más de cinco kilómetros de distancia de los límites urbanos de la población en que funciona el tribunal, podrá éste cometer la diligencia al juez inferior que corresponda o a otro ministro de fe, quienes procederán asociados del perito que el tribunal designe y en la forma que dispone el inciso anterior.

Con el mérito de la diligencia ordenada, el tribunal en el acto citará a las partes a oír sentencia, la que deberá dictar de inmediato o en el plazo de los tres días subsiguientes, sea denegando lo pedido por el querellante, sea decretando la demolición, enmienda, afianzamiento o extracción a que haya lugar.

Cuando la diligencia de reconocimiento no haya sido practicada por el tribunal, podrá éste, como medida para mejor resolver, disponer que se rectifique o amplíe en los puntos que estime necesarios.

En la misma sentencia que ordena la demolición, enmienda, afianzamiento o extracción, puede el tribunal decretar desde luego las medidas urgentes de precaución que considere necesarias, y que se ejecuten dichas medidas, decisión que es inapelable.

La apelación de la sentencia definitiva en este interdicto se concederá en ambos efectos.

Cuando se dé lugar al interdicto, no se entenderá reservado el derecho de ejercer en vía ordinaria ninguna acción que tienda a dejar sin efecto lo resuelto.

En la parte final del título referido a los interdictos, Hay otros de naturaleza especial, relacionados con los artículos 937, 941 y 942 del Código Civil, se procederá en la forma dispuesta por los artículos 571, 572, 573 y 574 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En el caso del artículo 937 del código civil, si por parte del querellado se alega que el interdicto no es admisible por haber transcurrido tiempo bastante para constituir un derecho de servidumbre, se dará a esta oposición la tramitación de un incidente y se recibirá a prueba, sin perjuicio de practicarse la inspección por el tribunal.

Para recibir esta prueba, el tribunal señalará la audiencia correspondiente al quinto día hábil después de la última notificación y a ella deberán concurrir las partes con sus testigos y demás medios probatorios. Dicha audiencia tendrá lugar con sólo el interesado que asista.

La parte que quiera rendir prueba testimonial deberá entregar en secretaría, para que se agregue al proceso antes de las doce del día que preceda al de la audiencia, una lista de los testigos de que piensa valerse, con expresión de su nombre, profesión u oficio y residencia.

Recordemos que los artículos 571, 572, 573 y 574 del código ya mencionado se refieren al procedimiento en caso de denuncia de obra ruinosa.

Si se pide la suspensión de las obras de que tratan los artículos 874, 875 y 878 (abrir ventanas, servidumbres de luz , de aguas lluvias ) del Código Civil, el tribunal procederá como en el caso de la denuncia de obra nueva.

Las sentencias que se dicten en los interdictos de que trata ese último párrafo, dejan a salvo el derecho a las partes para deducir en vía ordinaria las acciones que por la ley les correspondan.

Cabe señalar que si lo denunciado es una obra ruinosa o lo referido en los artículos del código civil antes mencionado puede deducirse acción popular y reclamarse la recompensa que establece el artículo 948 de ese código, en cuyo caso el tribunal se pronunciará sobre ella en la misma sentencia que dé lugar al interdicto; la cuantía de la recompensa se fijará prudencialmente dentro de los límites que señala dicho artículo, oyendo en audiencia verbal a los interesados, después de la ejecución de la sentencia.

Además, es dable indicar que lo dispuesto para la denuncia de obra ruinosa y lo señalado para la normativa sustantiva, se entiende sin perjuicio de las medidas administrativas o de policía a que haya lugar según las leyes.

A vía de ejemplo usaremos de estos interdictos especiales, cuando un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno, o penetra en él con sus raíces, el dueño del suelo puede exigir que se corte la parte excedente de las ramas, y cortar él mismo las raíces. Asimismo, si los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno, pertenecen al dueño del árbol, pero éste no puede entrar a cogerlos, estando cerrado el terreno, sin permiso del dueño del suelo, el que debe otorgarse en días y horas oportunas.