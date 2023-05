Opinión 30-05-2023

CAPSULAS PROCESALES II





Rodrigo Biel, abogado y docente



Tengo entendido que la comisión experta propone establecer en la Constitución que: “La función jurisdiccional es la facultad de conocer y resolver los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo juzgado…”.

Desde el punto de vista de la ciencia procesal, esa definición olvida que la jurisdicción no es solo una facultad, sino que es un deber del Estado, los procesalistas están contestes que la jurisdicción no solo es una facultad, un poder, sino que también es un deber.

Y justamente el derecho procesal es una ciencia, del momento que explica la función del Estado para resolver los conflictos que se suscitan entre las partes.

Y, ¿cómo se solucionan los conflictos?

El hombre, en los inicios, los solucionaba a través de la fuerza, muchos con horror recuerdan a la ley del Talión, del ojo por ojo, sin embargo, en su momento aquello fue un progreso, ya no se mataba al que robaba, solo se le cortaba la mano, por cierto, nos sigue horrorizando.

A priori digamos que nuestra legislación castiga los actos de autotutela o autodefensa, sin embargo, hay situaciones que la hacen admisible, es cosa que leamos, entre otros, los números 4 y 7 del artículo 10 del Código Penal, el artículo 1552 del Código Civil, las normas sobre la huelga y aquellas referidas a la guerra justa.

Ahora bien, no basta que el hechor de un delito señalé que actuó en legítima defensa o a consecuencia de un estado de necesidad para tener por configurada la eximente de responsabilidad, debe haber un juez quien resuelva en definitiva si se configuró o no la eximente.

Otra forma de solucionar los conflictos es poner término a él acordando los términos de un pacto, como ocurre en el avenimiento, donde dos partes en litigio acuerdan los términos con que deciden terminar el pleito, sin intervención del juez, pero a quien se le presenta para que lo apruebe o lo tenga presente, es lo que se llama una transacción judicial.

La transacción a su vez es un contrato a través del cual se pone término a un juicio o a uno eventual, haciéndose concesiones recíprocas, generalmente se contiene en una escritura pública.

Por último, llegamos a la heterocomposición como forma de poner término al conflicto, donde interviene un tercero, ajeno e imparcial, que está revestido de la autoridad necesaria para solucionar el conflicto e imponer su decisión, incluso para exigirla por la fuerza, es decir, estamos frente al proceso, señalándose que es la manera más perfecta de heterocomposición. Otras manifestaciones son la mediación y el arbitraje.

En el proceso, el tercero es el Estado, cumpliendo su obligación de entregar jurisdicción, ¿cómo lo hace? por conducto de un juez. Lo anterior refuerza lo que señalé al principio de esta cápsula, la definición que la comisión experta de jurisdicción no es suficiente, debido a que la jurisdicción tiene un doble carácter; por un lado, es un poder, lo cual implica que lleva implícita la compulsividad, pero a la vez no es una simple facultad, sino que es una obligación para el órgano encargado de ella. En la actualidad es un poder por mandato constitucional, así debe seguir, sin embargo, como consecuencia de ello y del monopolio que el Estado ejerce respecto de la jurisdicción, es también un deber para éste.

A mi entender esa obligación no se cumple a cabalidad, falta por ejemplo una defensoría civil, como funciona en penal y en materia laboral, diseñarla y hacerla aplicable es una función del estado.

A través del proceso se ejercita el poder jurisdiccional del Estado, dando origen a una relación jurídica entre las partes y entre éstas y el juez, con una clara finalidad, resolver el litigio, lo que ocurrirá al dictarse una sentencia definitiva, por ende los componentes necesarios para que el proceso tenga existencia jurídica son: las partes, el juez y la controversia que debe ser jurídica y actual, en cuanto debe haber un derecho realmente amenazado cuya protección se recaba del tribunal.

Para terminar esta cápsula, digamos que cuando se inicia un proceso civil de naturaleza contenciosa, habrá un demandante, el titular de la acción y de la pretensión, al frente un demandado que reaccionará a esa pretensión, por ejemplo, resistiéndose a ella. La pretensión se hace llegar a un juez, quien tiene la obligación de tramitarla y será ese magistrado el tercero imparcial que resolverá a través de una sentencia.