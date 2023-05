Nacional 24-05-2023

Captan al "auto más barato del mundo" en Curicó: No cumplen con la seguridad

Hace unos días se viralizó un vehículo eléctrico de marca china, que es enviado en una caja hasta el domicilio del comprador y que fue catalogado como "el auto más barato del mundo", ya que su precio no supera un millón de pesos chilenos.

El modelo Chang Li S1-Pro causó furor entre los usuarios de redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaban si llegaría a Chile. Sin embargo, tan sólo unas semanas después, una usuaria de TikTok captó el momento en el que un vehículo similar circulaba por las calles de Curicó sin patente.

Pese a que en el registro se puede ver cómo algunos peatones se voltean para ver el pequeño auto, diversos internautas criticaron las maniobras del conductor que se posicionaba en medio de las dos pistas para adelantar a los demás vehículos, como si fuese una moto.

Sin embargo, y al igual que con el auto viral, el Ministerio de Transporte no permite su circulación en las calles de Chile, ya que el vehículo eléctrico no cumple con las normativas que exige la ley en cuanto a la seguridad, funciones, emisiones y tamaño.

"Tienen que regular su uso, ya que no cumplen con la seguridad y velocidad mínima para circular", "Ahora no sólo te debes cuidar de las motos, sino también de esos autitos de juguete", "Lo quiero para convertirme en minion" y "peor es caminar", fueron algunos de los comentarios de los internautas.