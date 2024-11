Opinión 20-11-2024

CAPULLO-ARRULLO



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno







Vuelvo al capullo-arrullo que me vio nacer,

volver a vivir bajo las estrellas del mar del sur,

escuchar las sinfonías que me ayudaron a crecer

con mis hermanos de la ciudad y del campo.



Vuelvo como el agua que brota de los hielos

bajando a porrazos entre rocas y quebradas

corrientes claras besadas por ñandúes y huemules

por toda la biodiversidad que calma su sed

en mi regreso a las tierras que me vio nacer.



Vuelvo optimista a pesar de mis amores devastados

en mis tránsitos por este mundo apasionado

encontrarme con recuerdos y rostros pasados

que han mantenido la Fe en mí, al caminar desorientado.



Vuelvo a aquella nostálgica esquina donde vivía

o vive mi bella niña de mis sueños, escuchar el eco

de los pasos del amable profesor de tantas jornadas,

faltan los niños jugando en las calles… los pájaros

ya no están y los árboles han sido cortado.



Vuelvo con mi esperma apetecido o despreciado

nadie ha salido a mi encuentro, me siento extraño

todo ha cambiado, invadido por el silencio,

por la soledad que se siente por todos lados.



Vuelvo al nido-arrullo que me vio nacer

vuelvo a vivir-morir bajo mis estrellas del mar del sur

a respirar aromas que hacen milagros de sentirme

alegre con el presente-pasado de mis querencias

abrigado por aquellos besos tuyos inolvidables,

en mis versos derramados con lágrimas claras.



Mis labios vienen temblando con el deseo

de comer tus labios, estrechar tu cintura

con la ilusión que estés desnudando tu alma

cubierta de pasión en alcobas floridas.



Desnudarte con tornasoles de arreboles

que hagan brillar tus pupilas hasta quedar sin vida

que mis caricias queden grabadas sobre tu piel blanca

poseer la parte feliz de tu cuerpo en amor compartida.



Vuelvo a tu arrullo-cuna con mis deseos premeditados, antes

que aparezca la misma la luna… que en aquel entonces dejé,

fue testigo de nuestras promesas… tal vez ingenuas:

“Te amo mucho”, “Volveré”, “Te esperaré”.