Hoy
miércoles 03 de septiembre del 2025
Policial 03-09-2025
Carabineros abre inscripciones para el curso de Cabo Segundo de Secretaria: 40 cupos a nivel nacional
Carabineros de Chile anunció la apertura del proceso de inscripción para el Curso de Cabo Segundo de Secretaria, que se desarrollará entre el 1 y el 14 de septiembre de 2025, ofreciendo 40 cupos a nivel nacional.
El curso busca formar personal capacitado para brindar apoyo técnico administrativo y secretarial en las distintas áreas de gestión de la institución, con funciones que incluyen la centralización, revisión y tramitación de documentos oficiales, contribuyendo de manera directa a la optimización de los procesos documentales de Carabineros.
Los requisitos para postular son:
-Ser chileno o chilena.
-Estado civil soltero(a).
-Tener entre 18 y 30 años, según lo establecido en el Decreto N°354.
-Poseer salud compatible con el cargo al que se postula.
-Contar con enseñanza media completa.
Las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de septiembre de 2025 a través de la plataforma oficial postulaciones.carabineros.cl
Para dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp +56 9 5748 2925 o al teléfono fijo 71 2571153, sede Talca.
Freddy Mora | Imprimir | 127
Otras noticias
Prisión preventiva para imputado por homicidio en plena vía pública…
Carabineros en Linares celebró el día de los Suboficiales Mayores
PDI detuvo a sujeto por reiterados robos en Linares
PDI materializó expulsión de tres extranjeros en Curicó y Cauquenes
Parral: Un detenido por homicidio en sector céntrico