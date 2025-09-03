Policial 03-09-2025

Carabineros abre inscripciones para el curso de Cabo Segundo de Secretaria: 40 cupos a nivel nacional



Carabineros de Chile anunció la apertura del proceso de inscripción para el Curso de Cabo Segundo de Secretaria, que se desarrollará entre el 1 y el 14 de septiembre de 2025, ofreciendo 40 cupos a nivel nacional.

El curso busca formar personal capacitado para brindar apoyo técnico administrativo y secretarial en las distintas áreas de gestión de la institución, con funciones que incluyen la centralización, revisión y tramitación de documentos oficiales, contribuyendo de manera directa a la optimización de los procesos documentales de Carabineros.

Los requisitos para postular son:

-Ser chileno o chilena.

-Estado civil soltero(a).

-Tener entre 18 y 30 años, según lo establecido en el Decreto N°354.

-Poseer salud compatible con el cargo al que se postula.

-Contar con enseñanza media completa.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de septiembre de 2025 a través de la plataforma oficial postulaciones.carabineros.cl

Para dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp +56 9 5748 2925 o al teléfono fijo 71 2571153, sede Talca.

