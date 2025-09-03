miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 03-09-2025
    Carabineros abre inscripciones para el curso de Cabo Segundo de Secretaria: 40 cupos a nivel nacional
    Publicidad 12

    Carabineros de Chile anunció la apertura del proceso de inscripción para el Curso de Cabo Segundo de Secretaria, que se desarrollará entre el 1 y el 14 de septiembre de 2025, ofreciendo 40 cupos a nivel nacional.
    El curso busca formar personal capacitado para brindar apoyo técnico administrativo y secretarial en las distintas áreas de gestión de la institución, con funciones que incluyen la centralización, revisión y tramitación de documentos oficiales, contribuyendo de manera directa a la optimización de los procesos documentales de Carabineros.
    Los requisitos para postular son:
    -Ser chileno o chilena.
    -Estado civil soltero(a).
    -Tener entre 18 y 30 años, según lo establecido en el Decreto N°354.
    -Poseer salud compatible con el cargo al que se postula.
    -Contar con enseñanza media completa.
    Las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de septiembre de 2025 a través de la plataforma oficial postulaciones.carabineros.cl
    Para dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp +56 9 5748 2925 o al teléfono fijo 71 2571153, sede Talca.
    Freddy Mora | Imprimir | 127

    Otras noticias

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en plena vía pública de Parral
    Prisión preventiva para imputado por homicidio en plena vía pública…
    Carabineros en Linares celebró el día de los Suboficiales Mayores
    Carabineros en Linares celebró el día de los Suboficiales Mayores
    PDI detuvo a sujeto por reiterados robos en Linares
    PDI detuvo a sujeto por reiterados robos en Linares
    PDI materializó expulsión de tres extranjeros en Curicó y Cauquenes
    PDI materializó expulsión de tres extranjeros en Curicó y Cauquenes
    Parral: Un detenido por homicidio en sector céntrico
    Parral: Un detenido por homicidio en sector céntrico
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para