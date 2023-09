Crónica 10-09-2023

Carabineros alerta sobre la peligrosidad del hilo curado



Utilizar el hilo curado es peligroso y es la Ley 20.700 la que lo prohíbe. Es por ello que Carabineros de la 3ª Comisaría de Parral, hace un llamado durante el mes de la patria a la comunidad en general a la responsabilidad y no usar este elemento al encumbrar volantines, está actividad tradicional en Chile, y sobre todo en las festividades de Fiestas Patrias.



El Comisario de la 3ª.Comisaría de Parral, Mayor Sergio Figueroa llama a los padres, niños(as), y a toda la ciudadanía a mantener la atención en las acciones que realicen. " Carabineros de Chile, permanentemente está brindando prevención, y en esta ocasión también. Por ello somos enfáticos en reiterar a la responsabilidad y jamás poner en riesgo la seguridad, salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo, en esta ocasión en nuestra campaña de utilizar el volantín de manera segura y no usar el hilo curado; ya que queremos que las familias disfruten y celebren con tranquilidad y alegría".

RECOMENDACIONES

1. No manipular hilos que están colgados en árboles o tendidos eléctricos.



2. No se debe correr tras volantines que lleva el viento.



3.Al encumbrar volantines, hacerlo en lugares seguros y siempre acompañados por un adulto.



4. Se deben realizar las denuncias respectivas, a Carabineros, si observas la presencia de hilo curado o llegas a enterarte de un lugar que lo elaboren.