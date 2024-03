Policial 03-03-2024

Carabineros certificó más de 200 furgones escolares en la Región del Maule.

Una intensa campaña de fiscalización y certificación realizó Carabineros del Maule a al transporte de escolares de toda la región, entre los días 26 al 29 de febrero y ante la proximidad del ingreso de los alumnos a clases. Actividad de carácter voluntario que reunió a 204 furgones, en la Prefectura de Linares (provincias de Linares y Cauquenes) se informaron 70, en la Prefectura Curicó 71 y en la Prefectura de Talca 63. En cada repartición fue encabezada por la Jefa de Zona, General Maureen Espinoza, acompañada de autoridades regionales y locales, además de personal especializado de la SIAT de Carabineros de Talca, personal territorial y de las MICC de la institución uniformada.

Esta iniciativa nacional que realiza Carabineros se denominada “Transporte Escolar Seguro”, y tiene como objetivo fiscalizar la documentación de los conductores, de los vehículos, verificar que los transportes cumplan con todas las obligaciones establecidas en la Ley de Tránsito N° 18.290 y el Reglamento del Transporte Remunerado de Escolares, Decreto Supremo N° 38, del año 1992.

Fue en este contexto, que la General de Zona, señaló lo siguiente “esta actividad de certificación es voluntaria, lo primero que tengo que decir, es agradecer la voluntad de los transportistas en participar de ella. Esta actividad se realiza todos los años y se incorpora un código QR que establece que ha sido certificado por Carabineros (…), que cumple con toda la normativa legal”, puntualizó.

Añadiendo que el llamado a la comunidad es a contratar este tipo este de vehículos y no otros, porque además de las características técnicas, el conductor es profesional. De no contar con la documentación correspondiente el móvil es retirado de circulación y el chofer es detenido.

El vehículo debe figurar en el Registro Nacional de Transporte Escolar, que puede ser chequeado con la patente en la página www.fiscalización.cl.

Los padres y apoderados deben chequear que los conductores y/o acompañantes NO aparezcan en el registro de personas inhabilitadas para trabajar con niños, lo que puede ser chequeado con el Rut en el sitio www.registrocivil.cl

Recordar que, si va a contratar un transporte escolar, en caso que este traslade más de 5 niños preescolares es OBLIGACIÓN que el conductor lleve un acompañante mayor de edad y que esté habilitado para trabajar con menores de edad.

Si el vehículo tiene año de fabricación de 2007 en adelante debe contar con cinturón de seguridad en todos sus asientos.