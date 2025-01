Opinión 22-01-2025

CARABINEROS DE CHILE EN LA REGION DEL MAULE Una nueva obra histórica del Profesor González Colville

Luis Valentín Ferrada V.



Tan solo en el último mes el historiador Jaime González Colville ha dado a la luz pública dos nuevas obras del mayor interés: la HISTORIA DEL HOSPITAL DE TALCA y la HISTORIA DE CARABINEROS DE CHILE EN EL MAULE.

Se suman estos dos nuevos libros a los treinta y tanto que les preceden. Y esto sin contar (porque ha llegado a ser casi imposible) los artículos o ensayos de prensa y revistas especializadas que, reunidos en una antología, podrían conformar otros diez o veinte títulos más. Y, si de conferencias se trata, podrían éstas medirse en número no inferior a dos por mes en cada año corrido.

A su edad, respetable aunque aún no provecta, el Profesor González no acusa fatiga ni concede tregua a sus labores de investigación histórica y escrituración de aquello que asienta como verdades bien probadas en los temas más diversos en los que puede dividirse y subdividirse el ya largo quehacer y tránsito de nuestra Región del Maule.

Si a lo dicho se añaden los libros publicados de su mano durante los años 2023-2024, Historia de la P.D.I. , o Historia de la Minería en el Maule, por ejemplo, el recuento de su producción resulta ser tan admirable como asombroso.

Alguien, con sana o insana envidia, ha expresado lamentar el “monopolio” de la historia regional que administra sin competidor alguno el señor González Colville. Antes que él no hay otro historiador de nuestra Región que se le acerque y menos que se le iguale. Y, como se lo ha tildado de tener un pensamiento conservador, se intenta criticar (sin justicia alguna) su cuantiosa producción intelectual del mismo modo.

Estupidez grande alienta una crítica levantada en función de ideas políticas o ideológicas, puesto que el historiador que trabaja honestamente con hechos probados en su verdad, y de esta manera los divulga, no hace más que servir de espejo de una realidad que, guste o no, es la que así ha sido. Para bien o mal. No se modifican los hechos del pasado ocultándolos, desdibujándolos o interpretándolos según el gusto o interés de quien lo intenta vanamente. Fabuladores más o menos audaces pueden haber muchos. Historiadores siempre pocos, porque esa tarea es árida, ardua, solitaria, pobre y quizás hasta heroica.

Tiene razón la ciudadanía linarense al sentir que Carabineros de Chile – médula de la espina dorsal de nuestra Nación en unión con nuestras Fuerzas Armadas – en una medida importante nos pertenece, porque su autor intelectual y material, don Carlos Ibáñez del Campo, se alza desde hace mucho como figura ejemplar ciudadana en la conciencia y espíritu de nuestra sociedad.

Si escribir la Historia de Carabineros de Chile es escribir sobre el General Ibáñez, lo mismo llega a suceder con la Historia de la sociedad linarense durante el siglo XX, porque en gran medida toda ella gira en torno a los recuerdos y legados de don Carlos, traducidos por demás en la mayor parte de las obras públicas de importancia de las que disponemos hasta el presente. A don Carlos, en Linares, puede vérsele por todas partes.

Solo tres Regiones del país tienen por nombre el de personalidades históricas chilenas : O”Higgins, por don Bernardo; Magallanes, por don Hernando, descubridor de esa hermosa parte austral de Chile, aún antes que Almagro lo hiciera con la zona norte y central; e Ibáñez, verdadero descubridor de Aysén y último gobernante fundador de ciudades chilenas: Coyhaique, en 1927.

Son tantas las obras nacionales de gobierno del General Ibáñez que no es fácil decir cuál de todas ellas podría considerarse la de mayor trascendencia. El cariño y gratitud permanente que muchos guardamos por Carabineros, la delicada tarea que le corresponde cumplir, la forma ejemplar en que lo hace, su espíritu y carácter, la alta distinción de sus miembros, nos hace inclinar la balanza en su favor. Y esto es lo que resalta el Profesor González Colville en su precioso libro. Precioso en su contenido y precioso en su formato de lujo, digno de una Institución tan venerable.

Si a González Colville le corresponden los elogios de autor, no puede dejar de mencionarse al otro gran artífice de esta obra: la empresa Constructora Independencia, cuya primera autoridad y Presidente es el destacadísimo empresario don Fernando Leiva Salinas, una personalidad excepcional por sus dotes de patriotismo, cultura y auténtico espíritu de desarrollo social. Y todo ello, como si fuese poco, realizado bajo los auspicios de la Universidad Autónoma.



Abránquil, Enero del 2025