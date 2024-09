Policial 04-09-2024

Carabineros de la Prefectura de Linares previene la utilización del hilo curado



Como en años anteriores, Carabineros de la Prefectura de Linares están ya enmarcados en una labor preventiva y de seguridad, referente a brindar consejos de autocuidado para evitar el uso del “hilo curado” con motivo de la próxima celebración de Fiestas Patrias, que están a la vuelta de la esquina.

En este contexto, por medio una difusión en toda el área jurisdiccional, los funcionarios policiales desarrollan intensas acciones preventivas, con el propósito reforzar que el hilo curado, es peligroso y corta como un cuchillo, por cuanto es recomendable evitar poner en riesgo la seguridad personal y de los demás, tomando en cuenta que su uso y comercialización están penalizados por la Ley; siendo fundamental denunciar de manera oportuna estos hechos al fono 133, o comunicarse con su delegado de cuadrante respectivo o concurrir a la unidad más cercana.

Dentro de los consejos se resaltan el comprobar que el lugar de elevación de un volantín sea seguro; no elevar volantines cerca del tendido eléctrico; no trepar por árboles, postes ni torres de alta tensión para rescatar un volantín; no utilizar hilo curado (en base a vidrio molido) ni nylon; evitar accidentes por distracción y no cruzar las calles al elevar volantines; no usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín.

Esta iniciativa contempla la entrega de folletos y fiscalizaciones tendientes a prevenir la utilización del hilo curado, principalmente en menores de edad, considerando su prohibición y riesgosas consecuencias.