Policial 07-09-2025

Carabineros de la Zona Maule realizó seminario sobre fortalecimiento operativo y de coordinación



En el salón Teniente Amar del Complejo “Abate Molina” de la Prefectura Talca N° 14 los funcionarios de la totalidad de las unidades policiales de zona Maule, pertenecientes a los Modelos de Integración Carabineros-Comunidad (M.I.C.C) y O.I.C.C, quienes fueron parte de una Capacitación denominada “Fortalecimiento Operativo y Coordinación Interinstitucional”.

Dicha instancia se llevó a cabo, con el propósito de reforzar los ejes estratégicos, programas y objetivos asociados al área; en la que se contó con diversas temáticas tratadas por expertos, entre las que se destacó la presentación por parte de la sección de Criminalística Labocar, quienes profundizaron sobre el levantamiento de información en terreno, explicando las técnicas para obtener antecedentes útiles en diferentes sitios del suceso, mediante entrevistas a testigos, registro en videos y fotografías, además de la recopilación de datos que respalden la labor investigativa y la coordinación operativa con Labocar y la Fiscalía; recalcando el refuerzo de campañas comunitarias de prevención y seguridad ciudadana en fechas relevantes u celebraciones seguras y, la seguridad en el uso de la moneda nacional es decir medidas preventivas para identificar billetes falsificados y resguardar la economía familiar.



