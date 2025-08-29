Policial 29-08-2025

Carabineros de Linares detuvo a sujeto que mantenía tres órdenes de detención vigentes



En un trabajo conjunto por parte de Carabineros y la Sección Dron de la Primera Comisaría de Linares, junto al Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) Maule y la colaboración de la Subsecretaría de prevención del delito, quienes cooperaron con un Dron, para reforzar las acciones de vigilancia, se detuvo a un sujeto de 22 años, quien mantenía 3 órdenes de detención vigente, por lesiones leves, microtráfico y por lesiones menos graves.

A raíz de la última orden de detención, se generó en el sector oriente de Linares, un hecho delictual, en que el individuo agredió a un hombre de 46 años, con una motosierra, causándole lesiones en sus manos, para posteriormente darse a la fuga.

