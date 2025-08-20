Policial 20-08-2025

Carabineros de Linares realizó reunión con los vecinos de la comuna.



Con una importante participación de los representantes de las juntas de vecinos, en horas de la tarde de este jueves recién pasado se reunieron junto a Carabineros en dependencias de la unidad policial, con el propósito de llevar a cabo una instancia de encuentro y cercanía, la que fue liderada por el Comisario de la 1era.Comisaría de Carabineros de Linares, Mayor Gonzalo Ruiz junto a los delegados de los cuadrantes y miembros de la Oficina de Integración Comunitaria del sector.

Durante la reunión, por parte del Comisario entregó una introducción como es habitual de la realidad policial de la ciudad y, por ende, del trabajo en que se han enfocado para determinar el actuar delictual y con ello la entrega de prevención y de seguridad permanente por parte de Carabineros y, cada uno de los delegados de los cuadrantes dieron a conocer la realidad policial.

Por su parte el Comisario de Linares, Mayor Gonzalo Ruiz destacó la importancia de estas reuniones y agradeció la participación, lo que alude directamente al acercamiento entre Carabineros y la comunidad, basado en un trabajo colaborativo y de ayuda mutua en la lucha contra la delincuencia.

