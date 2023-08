Policial 30-08-2023

Carabineros de Linares realizó su cuenta pública 2022



Con la presencia de diversas autoridades de la comuna, entre ellas la Delegada Presidencial Comunal Priscila González, el Alcalde Mario Meza, junto a otros representantes de instituciones del sector; el Prefecto(S) de la Prefectura de Carabineros de Linares, Teniente Coronel Pedro Vargas además de funcionarios policiales y comunidad, fuse realizó la Cuenta Pública de la Primera Comisaría de Linares.

Durante la instancia, el expositor fue el Comisario de la unidad policial, Mayor Miguel Cancino, quien en el Teatro Municipal entregó la labor ejercida en el transcurso del año 2022.

En la oportunidad se informó los resultados de la gestión operativa; de ella se refirió a que se realizaron 51 mil 232 procedimientos policiales en total, mil 932 aprehensiones, 10 mil 440 órdenes judiciales y del Ministerio Público, 22 armas de fuego entregadas y 12 incautadas, además de 2 armas blancas confiscadas.

Respecto al encargo de personas la cantidad ascendió a 193, de las cuales fueron encontradas 179 y por su parte, 167 encargos de vehículos y de ellos 109 encontrados. En este contexto, se indicó que se decomisó una cantidad total de 14 mil 789 kg. de droga, entre ella, clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y marihuana elaborada.

Otra de las cifras que mostró la realidad que se vive es la utilización del fono de emergencias de Carabineros 133; período en el que se recibieron un total de 107 mil 128 llamadas de ellas, 83 mil 493 inoficiosas y 83 mil 493 que no generaron procedimientos policiales, es decir solo 23 mil 635 llamadas generaron procedimientos policiales reales, solo un 22% de las llamadas.

El Mayor Miguel Cancino indicó que: “este tema nos preocupa debido a que esta es una línea de emergencia, habilitada para recibir problemáticas reales de la comunidad; con el propósito de brindar respuestas a sus requerimientos de manera rápida y oportuna, pero al existir llamadas que son inoficiosas o en ocasiones no reales, hace que se deje de atender a la comunidad que verdaderamente lo requiere. Por ello, se hace un llamado a ser conscientes de ello y no mal utilizar este importante canal de cooperación”.

Además se destacó la labor de los controles y fiscalizaciones efectuadas en el sector, las que llegaron a un total de 38 mil 166 en total; de ellas 3 mil 778 controles de identidad, 32 mil 100 controles vehiculares,1 mil 250 controles a entidades comerciales y bancarias, 119 fiscalizaciones a locales de alcoholes y 919 interacciones con la comunidad, es decir el trabajo de la Oficina de Integración Comunitaria, también denominada MICC (Modelo Integración Carabineros Comunidad).