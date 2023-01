Policial 20-01-2023

Carabineros de Linares unió a hermanos tras estar separados por 40 años





Luego de intensas coordinaciones realizadas por los Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la 1era.Comisaría de Linares, tras recibir un requerimiento hace un par de días por parte de Alejandra de 41 años, quien reside en el sector rural “Los Patos” en Vara Gruesa, quien les expresó que quería saber de un hermano, a quien apenas conocía y que no veía hace más de 40 años.

Ante lo expuesto, los funcionarios policiales activaron las redes necesarias de búsqueda, encontrando rápidamente a su hermano Carlos de 43 años, quien vive en el sector Huapi Bajo en Linares.

Al encontrarlo, se le comentó sobre lo que tal requerimiento expuesto, enfatizando en las ansias de sus hermanas por conocerlos y mantener contacto con él, situación a la que accedió inmediatamente.

El reencuentro se concretó este miércoles a las 17 horas en dependencias de la unidad policial el tan añorado y esperado encuentro de estos hermanos; la primera que llegó al lugar fue Alejandra, algo nerviosa esperando el gran momento, poco apoco se fue relajando y, entra por la puerta Carlos, su hermano y entre ese nerviosismo incómodo, pero a la a vez emotivo, se fundió en un abrazo aquel encuentro lleno de nostalgia, esperanza y amor. Consecutivamente, llegó al lugar la hermana melliza de Carlos, llamada Marcela, con quien se encontró.



Una vez más, Carabineros de Chile comprometidos con la comunidad, hace posible que la familia se reencuentre, ya que en la vida pasan muchas situaciones, algunas positivas y otras no tanto, pero nunca es tarde para buscar a quienes queremos, aquellos que quizás pensamos no volveríamos a ver.

En este contexto el Comisario de la 1era. Comisaría de Linares, Mayor Miguel Cancino Páez comentó que “en este caso, hermanos que no se veían hace más de 40 años, una tremenda historia de vida, y como Carabineros estamos orgullosos de esta instancia; estamos involucrados y comprometidos con la comunidad en diferentes áreas, no solo en el tema policial como en este caso, que alude a lo social, que lleva consigo ayuda y cooperación desde participar en reuniones de las juntas de vecinos, hasta instancias tan importantes e íntimas como éstas. Además, reconocer, el gran trabajo de los funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la 1era. Comisaría de Linares, quienes desarrollaron una gran labor y pudieron hoy, reunir a esta familia” .