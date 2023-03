Policial 03-03-2023

Carabineros de Parral motiva a los ciclistas a utilizar correctamente su medio de transporte

Carabineros extiende una amplia difusión educativa y preventiva por la comuna de Parral, con el objeto de advertir a los vecinos, a ser precavidos y tomar cada una de las medidas preventivas sobre la buena utilización de la bicicleta.



Entre ellas se destaca el circular por las vías determinadas para el traslado respectivo, utilizar de forma permanente los elementos reflectantes, tanto en la bicicleta como en el vestuario del ciclista, señalizar adecuadamente todas las maniobras a realizar durante los trayectos y respetar cada una de los signos del tránsito.



Además, se reiteraron algunos consejos para cuidar las bicicletas de robos y hurtos:



- Cuando compres una bicicleta guarda siempre el ticket de compra e incluso una versión escaneada del mismo, ya que con el paso del tiempo el original resulta ilegible. Anota también todos los detalles que puedas sobre la misma: marca, modelo, color, número del cuadro, etc. y sácale una foto.



- Si puedes, personaliza tu bicicleta con marcas únicas, como autoadhesivos, reflectantes, pintura, etc. Mientras más personalizada sea, más difícil de vender para el ladrón y más probabilidades para ti de recuperarla.



- Utiliza un candado para bicicletas. Cuanto más cara sea la bicicleta y más largas sean tus paradas más dinero tendrás que invertir en él.



- Cuando estaciones tu bicicleta, siempre sujétala a un punto fijo y asegúrate que ese punto sea efectivamente fijo, o al menos que sea tan resistente como el candado que usas; Para que la bicicleta esté bien sujeta opta por un candado que te permita anclar la rueda y el cuadro a un punto fijo. Es más seguro que solamente asegurar solo el cuadro.



- El candado siempre debe quedar en alto y nunca debe tocar el suelo. Así al ladrón le costará más llevarse la bicicleta porque le será difícil apoyar la herramienta de corte en el suelo para hacer más fuerza.



- No estaciones la bicicleta en paradas de transporte público, o salidas de emergencia y, asegúrate que tu bicicleta permita la adecuada circulación de los peatones cuando la estaciones en la acera.



- Si guardas varias bicicletas en casa y no tienes un punto fijo al que sujetarlas, conviene al menos encadenarlas juntas. Al ladrón le resultará más difícil llevarse las bicicletas porque al estar juntas tiene que transportar más peso de una sola vez.



En caso de robo realiza a la brevedad la denuncia respectiva, a través del 133 que es Fono de emergencia de Carabineros de Chile o acudiendo a cualquier unidad policial.