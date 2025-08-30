Hoy
sábado 30 de agosto del 2025
Policial 30-08-2025
Carabineros de Parral realizó cuenta pública 2024
En dependencias del Teatro del Colegio Providencia de Parral, se llevó a cabo la Cuenta Pública 2024 de Carabineros de esa comuna. Instancia que contó con la participación del Prefecto de Linares, Coronel Fernando Osses, junto a autoridades y la comunidad en general.
En el acto, se entregó la gestión operativa de la comuna de Parral, tanto en materia de seguridad, prevención y trabajo comunitario de la policía uniformada.
Fue el Comisario de la Tercera Comisaría, Mayor Juan Manuel Payeras, quien se refirió a la cantidad total de procedimientos policiales desarrollados en el año 2024, el que ascendió a 33 mil 134.
Con respecto a los detenidos, estos alcanzaron un total de 701, de los cuales 161 correspondieron a sujetos por delitos de mayor connotación social.
