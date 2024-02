Policial 20-02-2024

Carabineros de San Javier realiza encuestajes a la comunidad para mejorar los servicios de seguridad.

Acción que se desarrolla con el fin de obtener información que permita buscar mejorar la percepción de inseguridad.





La aplicación de encuestajes a la ciudadanía es una labor, a través de la que los Carabineros detectan factores de riesgo, que son informados a las entidades responsables para encontrar una solución determinada y adecuada, según corresponda.

Esta es una tarea que ejercen los funcionarios policiales, que no es muy conocida usualmente, y que esta enmarcada dentro del “Modelo de Integración Carabineros Comunidad” (MICC) que busca gestionar de forma oportuna y colaborativa los problemas de seguridad que afectan a la comunidad.



El Jefe de la Oficina de Integración Comunitaria de la 5ta. Comisaría de Carabineros de San Javier, Suboficial Mayor Anthony Silva explicó “ Al realizar los encuestajes (las que son efectuadas puerta a puerta) detectamos factores de riesgo, que son informados a las entidades responsables de su solución, para buscar de manera oportuna, las más prontas soluciones ante lo que se este informando; por medio de ello, apostamos en las mejoras de diferentes espacios públicos como lo son sitios abandonados, caminos sin iluminación, casa desalojadas, etc; lo que va en directo beneficio de la ciudadanía. Debido a ello, disminuimos los focos de delincuencia, por ende aumenta la seguridad y brindamos un mayor bienestar para todos”, dijo el Jefe de la Oficina de Integración Comunitaria.



Estos encuestajes permiten levantar y comparar la información adquirida, con las denuncias de un sector determinado y con ello, realizar fiscalizaciones y patrullajes preventivos localizados y entregar amplios despliegues policiales y resguardos, en los sectores de más vulnerabilidad y, dar respuestas a las inquietudes y requerimientos, debido a problemas que existan, como lo pueden ser lugares en abandono, el consumo de drogas o alcohol etc).

En este cuestionario se nombran diferentes temas, donde los vecinos que son consultados van respondiendo, dando conocer los posibles problemas que los aqueja y, de esta manera los funcionarios policiales pueden efectuar un accionar direccionado y resolver de manera colaborativa, con cada una de la entidades e instituciones, según corresponda.



En esta oportunidad, los Carabineros de San Javier, acompañados por aspirantes a oficiales de la Institución Policial, trabajaron en la aplicación de encuestajes en el Cuadrante 2, precisamente en la Villa “Puesta del Sol”.