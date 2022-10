Policial 19-10-2022

Carabineros de San Javier refuerza la prevención para evitar delitos en la comuna



Dentro del rol de Carabineros, en este caso de la Quinta Comisaría de San Javier, liderados por el Comisario de la unidad policial, Mayor Francisco Bustos está la supervisión de la seguridad de la comuna; es por ello que tras patrullajes y entrevistas que se desarrollan cotidianamente se detectó que en la relativamente nueva, denominada “Villa Parques del sol” la que se ubica en el sector sur-poniente de la ciudad, han sucedido reiterados robos y/o hurtos desde domicilios, algunos habitados y otros no, porque están en procesos de los traslados de sus propietarios, arriendos u otras instancias relativas a ello.

Ante tal situación, y viendo que aún los vecinos de este lugar no se han agrupado como junta de vecinos, tema que ya está en curso, los funcionarios policiales han querido reforzar las recomendaciones a la comunidad que reside en este lugar; enfatizando en la importancia de no mantener objetos de valor en los frontis de los inmuebles ya que ello es una causa inherente a generar un posible delito, sumado a ello es importante mantener puertas y ventanas seguras y siempre cerradas; preocuparse de tener delimitados sus domicilios y con la rejas respectivas, para no facilitar el ingreso a sujetos desconocidos a sus propiedades e incluir, dentro de sus posibilidades sistemas de seguridad para resguardar sus lugares de residencia.

Carabineros de Chile, insta a la comunidad a denunciar los delitos, utilizando los teléfonos de emergencia nivel 133 y 149 y lo teléfonos de los respectivos planes cuadrantes de seguridad preventiva de la Institución Policial. A su vez se resalta el Fono “Denuncia Seguro” 600 400 0101, al cual pueden comunicarse de forma segura y anónimamente.