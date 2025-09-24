Policial 24-09-2025

Carabineros del SEBV Ñuble detuvo a sujetos que ocultaban camioneta robada en estacionamiento de supermercado en Chillán



El vehículo fue sustraído desde el exterior de una vivienda en Temuco, y se presume, era trasladado al norte para venta ilícita

En el procedimiento, Carabineros halló "miguelitos" al interior de la camioneta, por lo que no se descarta su uso en otro ilícito

Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, SEBV Ñuble, detuvo por el delito de receptación a dos sujetos que mantenían oculta en el estacionamiento de un supermercado de Chillán una camioneta robada en la ciudad de Temuco.

El equipo especializado de Carabineros realizó diversas diligencias con las cuales pudo establecer que, el vehículo robado desde el exterior de una vivienda, estaba oculto en un centro comercial de la capital de Ñuble, en la modalidad de "hibernación", que es una técnica delictual usada por las bandas para evitar la acción policial en las primeras horas tras el robo.

"Es la primera vez que en nuestra región nos encontramos con un hecho de este tipo y se pudo establecer gracias al trabajo especializado y de inteligencia de Carabineros, que además estableció que este vehículo era trasladado al norte por los miembros de esta banda, para su venta ilícita", explicó el Subprefecto de Ñuble, Teniente Coronel Juan Francisco Carrasco.

En el procedimiento, Carabineros halló al interior de la camioneta una gran cantidad de "miguelitos", por lo que no descarta que hubiera sido utilizada para otros ilícitos.

"Recibida la información, se estaba ante un delito flagrante, que es la receptación de un vehículo motorizado, y que tiene una penalidad importante dentro de nuestra legislación, presidio menor en su grado máximo, y que tiene aparejada también una multa que equivale al avalúo o tasación fiscal que tenga dicho vehículo",explicó la Fiscal (s) de la Unidad de Robos de la Fiscalía Regional, a razón de la alta gama de la camioneta sustraída que tiene un valor aproximado a los 30 millones de pesos.

Los imputados por receptación, miembros de la banda con la misión del traslado del vehículo, tienen prontuario por diversos delitos asociados al parque automotor, y serán puestos a disposición del Ministerio Público

"Es preciso reiterar a las familias y a los propietarios de vehículos, que ante un robo deben denunciar rápidamente el hecho y proporcionar la información necesaria para disponer de forma inmediata el encargo y las acciones de búsqueda", agregó el Subprefecto de Ñuble.

