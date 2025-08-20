Policial 20-08-2025

Carabineros del SEBV Ñuble detuvo en Penco a sujeto vinculado al desarme de vehículos en Coelemu



- Imputado estaba prófugo hace más de dos años por el delito de robo con intimidación



Durante la madrugada de ayer, Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) Ñuble, detuvo en la comuna de Penco a un sujeto vinculado al desarme de vehículos robados en Coelemu.



En medio de un proceso investigativo llevado a cabo en conjunto con la Unidad Uacfi de la Fiscalía Regional de Ñuble, Carabineros del SEBV lograron ubicar y capturar en su domicilio de Penco, en la región del Biobío, a un sujeto blanco de diligencias indagatorias por su participación en el desarme de vehículos robados, operaciones que se ejecutaban en un predio forestal del sector Guarilihue, en la comuna de Coelemu, en la región de Ñuble.



"En esta investigación, el personal especializado logró establecer que, además, este sujeto mantenía una orden vigente de aprehensión por del delito de robo con intimidación, requerido por el Tribunal de Concepción desde hace dos años y 338 días, tiempo que permaneció prófugo", detalló el Jefe del SEBV Ñuble, Teniente Miguel Venegas.



En el procedimiento, el personal de Ñuble, apoyados por SEBV y Dron Concepción, como también GOPE, incautaron un vehículo asociado al delito y evidencia que permite continuar con la línea investigativa, que lidera el Fiscal Álvaro Serrano.



El sujeto, fue puesto a disposición del Tribunal por el delito de receptación de vehículo motorizado.

