Policial 19-08-2025

Carabineros detuvo a sujeto por el delito de tráfico de drogas en Pelarco

En horas de la tarde del reciente domingo, enmarcados en el servicio “Ruta Segura” durante este fin de semana largo, tras realizar despliegues de fiscalizaciones vehiculares en la Ruta K-45, en la zona de Pelarco, y luego de controlar a un móvil, se detuvo a un sujeto mayor de edad por el delito de tráfico de drogas.

Mantenía en el interior de su automóvil 6 envoltorios de clorhidrato de cocaína, es decir 4 gramos 790 miligramos; además de 6 envoltorios de marihuana elaborada, es decir 7 gramos 660 miligramos. También dos celulares de alta gama y 64 mil pesos en efectivo, lo que fue incautado.

En este contexto, queda en evidencia que el trabajo de controles y fiscalizaciones que realizada permanentemente Carabineros día a día, permite detener a persona que infringen la ley, como en este caso.

Por su parte, el Fiscal a cargo instruyó que el hombre fuera detenido y puesto a disposición de la justicia, para continuar con las respectivas investigaciones de lo sucedido, y comprobar su posible participación en otros hechos similares en la zona.

