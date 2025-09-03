miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 03-09-2025
    Carabineros en Linares celebró el día de los Suboficiales Mayores
    El Día del Suboficial Mayor constituye un significativo hito en el diario quehacer que desarrolla Carabineros en todo Chile y se conmemora cada 1 de septiembre, fecha que fue instituida para reconocer a quienes han alcanzado el grado jerárquico más alto del escalafón de Nombramiento Institucional.
    Por ello, en el frontis de la Prefectura de Carabineros de Linares Nro.15 se realizó una ceremonia para conmemorar a los Suboficiales mayores; la que fue liderada por el Prefecto de la Prefectura de Linares Nro.15 Coronel Fernando Osses junto a diversas autoridades, entre ellas la Delegada Presidencias Provincial Aly Valderrama, el Alcalde Linares Mario Mesa, otras autoridades, Carabineros e invitados especiales, además acompañados con la Banda Instrumental de la Escuela de Artillería de Linares.
    En ella, se entregaron las respectiva Medalla “Honor y Lealtad”, para reconocer la trayectoria y galvano recordatorio por 30 años de servicio, al personal recientemente acogido a retiro, en cada una de las unidades policiales de la Jurisdicción, es decir Linares, Chanco, Parral, Cauquenes y San Javier.
    Freddy Mora

