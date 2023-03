Policial 01-03-2023

Carabineros impulsa campaña preventiva para evitar la violencia intrafamiliar y en el pololeo en San Javier

Se entregó orientación, además de responder ante las inquietudes planteadas por los vecinos.





A través de un acercamiento directo con la ciudadanía, la encargada de la Sala de la Familia de la Quinta. Comisaría de San Javier, Suboficial Valeria Rebolledo con la cooperación de los funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria impulsan una acción preventiva y de seguridad respecto a evitar la violencia intrafamiliar y en el pololeo; orientando que hacer en caso de ser parte de un episodio de este tipo, donde acudir y cuáles son los conductos que seguir.



En este contexto, la manipulación emocional es clave y ante ello hay que estar alerta, tal como lo expresó la encargada de la Sala de la Familia de la 5ta. Comisaría de Carabineros de San Javier, Suboficial Valeria Rebolledo “ En ocasiones, durante los pololeos se generan comportamientos que no son apropiados; por ejemplo cuando se prohíbe al otro a visitar a ciertas personas, o como vestirse, poniendo limites y/o reglas ante ello, sumado a golpes y agresiones verbales, lo que también otra forma de violencia en el pololeo, situación que se expresa en descalificaciones mutuas, insultos o golpes; por ello el llamado es que se denuncien estos tipos de actos, es la única de manera de ayudar y de ayudarse, para evitar situaciones más graves aún” enfatizó la Suboficial.



¿Quién puede hacer la denuncia?

La denuncia la puede generar la misma mujer víctima de violencia, o un testigo de un hecho de violencia que afecte a una mujer (hablamos de violencia de pareja, expareja, conviviente o pololo). Siempre la denuncia debe ser ratificada por la mujer, también en casos donde haya sido hecha por un testigo.



¿Dónde se denuncia?

Las denuncias por violencia contra las mujeres se realizan en Carabineros, PDI, Ministerio Público o en el sitio de Fiscalía. Este último, cuenta con un formulario especial habilitado para recibir denuncias en contexto de pandemia, con el objetivo de prestar apoyo a mujeres que no puedan salir de sus hogares.

Tras la denuncia, el proceso continúa en el Ministerio Público -si es constitutiva de delito, maltrato frecuente- o en los Tribunales de Familia -cuando no son constitutivas de delito, como la violencia económica, psicológica, aislada-. En ambos casos, se aplican las medidas cautelares y de protección correspondientes.



Si necesitas orientación, realizar consultas, ayuda o información pueden comunicar al Fono Familia 149 de Carabineros de Chile.