Policial 16-08-2025

Carabineros Maule lamenta deceso de funcionario en Talca tras accidente en procedimiento



Mediante un comunicado de prensa, Carabineros confirmó el deceso la tarde noche del jueves, de un funcionario motorista de la policía uniformada en Talca, mientras realizaba actos de servicio.

Indicaron que señala que "Con profundo pesar y dolor, informamos a la ciudadanía y a nuestra familia Institucional sobre el lamentable fallecimiento del Sargento Segundo Ricardo Belmar Belmar de la Sección Centauro de la Prefectura de Carabineros de Talca, quién durante la tarde de este jueves 14 de agosto; en momentos que se trasladaba en su motocicleta para prestar cooperación a un procedimiento policial, por causas que se investigan perdió el control de su móvil, resultando con lesiones de consideración.

Tras el accidente, Ricardo fue trasladado hasta el hospital de Talca, dónde los médicos constataron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. A su familia, amigos, compañeros de labor y a toda la Institución de Carabineros, nuestras más sentidas condolencias.

El General Director (S), Enrique Monrás Álvarez, decretó tres días de duelo institucional debido al sensible fallecimiento del Sargento Segundo Ricardo Estefan Belmar Belmar.”

El Sargento 2do. Ricardo Stefan Belmar Belmar,(Q.E.P.D.), pertenecía al escalafón de Orden y Seguridad, y dedicó más de 18 años de su vida al cumplimiento del deber policial.



