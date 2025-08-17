domingo 17 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 17-08-2025
    Carabineros Maule realizó emotivo responso en memoria del Sargento Segundo Ricardo Belmar
    En la Parroquia San Luis Gonzaga, en Talca, familiares, amigos y funcionarios de Carabineros, encabezados por la Jefa de la Zona Metropolitana, General Inspector Karina Soza, participaron en un emotivo responso en memoria del Mártir Institucional, Sargento Segundo Ricardo Stefan Belmar Belmar (Q.E.P.D.), quien perdió la vida cumpliendo su deber mientras acudía a colaborar en un procedimiento policial.
    Durante la ceremonia, la General Soza destacó el compromiso y entrega del Sargento Segundo Belmar, a quien describió como “Centauro, un vigilante, llegando primero, estando donde las personas nos necesitan, porque así somos los carabineros, y así vamos a seguir siendo, por él y por todos los mártires a lo largo de nuestros 98 años”.
    Ayer, en la misma parroquia, se contemplaba una misa para despedir al Sargento Segundo Belmar. Posteriormente, sus restos iban a ser trasladados al Parque Jardín Las Flores, donde recibirían sepultura.
    Freddy Mora

