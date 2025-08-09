Policial 09-08-2025

Carabineros, PDI y autoridades realizaron ronda impacto en Región del Maule

Una masiva ronda impacto desplegaron Carabineros, PDI y autoridades en toda la Región del Maule, desde la noche del jueves hasta la madrugada de ayer.

El énfasis de las fiscalizaciones masivas, estuvo orientado a extranjeros, para verificar su situación legal en Chile, de acuerdo a estrategia nacional entre ambas instituciones policiales.

