Carabineros, PDI y autoridades realizaron ronda impacto en Región del Maule
Una masiva ronda impacto desplegaron Carabineros, PDI y autoridades en toda la Región del Maule, desde la noche del jueves hasta la madrugada de ayer.
El énfasis de las fiscalizaciones masivas, estuvo orientado a extranjeros, para verificar su situación legal en Chile, de acuerdo a estrategia nacional entre ambas instituciones policiales.
