sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 09-08-2025
    Carabineros, PDI y autoridades realizaron ronda impacto en Región del Maule
    Una masiva ronda impacto desplegaron Carabineros, PDI y autoridades en toda la Región del Maule, desde la noche del jueves hasta la madrugada de ayer.
    El énfasis de las fiscalizaciones masivas, estuvo orientado a extranjeros, para verificar su situación legal en Chile, de acuerdo a estrategia nacional entre ambas instituciones policiales.
    Freddy Mora

