Policial 27-08-2025

Carabineros promueve campaña de difusión sobre la “Ley Cholito”



Carabineros de la Tenencia de Gualleco, en Curepto, efectuó una campaña de seguridad enfocada en explicar las responsabilidades para aquellas personas que mantengan mascotas, según la “Ley Cholito” o “Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía” la que viene a complementar la antigua “Ley sobre protección de Animales”.

Es importante destacar que los propietarios son civilmente responsables de los daños o lesiones a terceros que puedan causar sus mascotas y es por ello que se deben tomar los resguardos correspondientes para que, en caso de los perros, se mantengan siempre en los domicilios y no estén deambulando por las calles con riesgos de morder a una persona, además de instar a que las mascotas deben estar inscrita y con sus respectivos collares identificatorios, en caso de extraviarse pueden ser devueltas a sus dueños.

A partir del nuevo marco jurídico, la persona que tenga una mascota, deberá:

-Registrarla e implantarle un dispositivo electrónico (microchip).

-Responsabilizarse de su alimentación y manejo sanitario.

-Responder civilmente de los daños que causen.

-Los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Salud y Educación (a nivel central) y las municipalidades (a nivel local) deberán fiscalizar y responsabilizarse por el cumplimiento de la ley.

-Las organizaciones sociales de cuidado y protección animal tendrán que promover la educación en la ciudadanía. Para ello, se desarrollarán fondos concursables.

Además, con la cooperación y ayuda municipal realizaron en terreno un “Operativo Social” de vacunación y desparasitación de mascotas, como una ayuda a la comunidad.

