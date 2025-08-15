Hoy
viernes 15 de agosto del 2025
Policial 15-08-2025
Carabineros realiza presentación canina educativa en Escuela Los Leones de Linares
En el contexto del Día de la Niñez (celebrado recientemente) Carabineros de la Subcomisaría Cristián Martínez Badilla, dependiente de la Primera Comisaría de Linares, concurrió hasta la Escuela Los Leones, para estar presente en su aniversario N°50 y también, a la Sala Cuna y Jardín Infantil Pasitos de Ternura, acompañados de unos amigos especiales, dos canes de la Institución Policial “Emilia” y “Electra” junto a sus respectivos guías, quienes llegaron desde Talca para entregar un espacio entretenido y educativo a los más pequeñitos.
Durante la actividad, los canes junto a sus instructores mostraron una serie de ejercicios de destreza, quedando en evidencia el entrenamiento como policía de orden y seguridad, entre otros; dejando en manifiesto la disciplina con que los perritos son entrenados para actuar en situaciones de distinta índole. Los entrenamientos se basan en enseñar la habilidad al can a través de un método de aprendizaje basado en el juego, a través del que son instruidos desde cachorros, y los elementos utilizados son sustitutivos de la realidad en base a olores y así el perro puede cooperar en las diversas funciones y responder debidamente.
