Policial 04-09-2025

Carabineros y brigadistas escolares visitaron Casa Noé-Mundo Animal en Linares



Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la 1era.Comisaría de Linares, en un constante trabajo de educar y mantener una relación cercana con la comunidad escolar, en este caso precisamente con los Brigadistas Escolares de la Escuela 1 Isabel Riquelme, generaron una entretenida visita a la casa de Noé-Mundo Animal.

En el contexto de como una manera de incentivar y además agradecer la labor de los estudiantes, destacándose su perseverancia, entrega y compromiso.

Es importante mencionar que los Brigadistas escolares (BEIS) cumplen un rol fundamental y de gran transcendencia; instancia donde niños y niñas de forma voluntaria se reúnen para realización de acciones dirigidas con un objetivo definido; en un trabajo con la comunidad, con desarrollo preventivo, contribuyendo a fortificar los contenidos propuestos por la comunidad educativa, además de robustecer el sentido de grupo y de organización además del sentimiento de ayuda con proyecciones a la comunidad, basados en una inherente responsabilidad social.

Los niños junto a sus profesores y apoderados agradecieron a Carabineros comunitarios de la primera Comisaría de Linares por las gestiones realizadas y llevar a cabo esta entretenida actividad educativa.

