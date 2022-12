Policial 24-12-2022

Linares: Carabineros y Coaniquem impulsan campaña no más fuegos artificiales

Como es costumbre cada fin de año, Carabineros de la Región del Maule junto a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) se unen en la acción preventiva y de seguridad enmarcada en No más Fuegos Artificiales, con el propósito de evitar las quemaduras durante las celebraciones de fin de año y, por ende, la no utilización de los fuegos artificiales, debido a que el riesgo de lesiones que pueden mantener las personas con este tipo de artefactos, puede llegar a ser fatal.

En este contexto, se desarrollan estas acciones de seguridad de manera conjunta, en esta ocasión de las comunas de Talca, Linares, Cauquenes y Curicó; en la que los Carabineros de la Oficina de autoridad fiscalizadora de Control de Armas y Explosivos OS-11 de las diferentes comunas están siempre preocupados de ello, durante el año. Sobre todo, en estas fechas de fin de año, reafirmando el compromiso para evitar la utilización de los fuegos artificiales durante las fiestas que se aproximan.

En cada uno de estos lugares conjuntamente se han realizado acciones preventivas dirigidas a la comunidad, llamando a no utilizar fuegos artificiales y evitar quemaduras. A su vez, se reiteró que los elementos pirotécnicos están prohibidos, tanto su mantención, utilización y comercialización; por ello, se insta a las personas que sean testigos de la venta de estos artículos a denunciar a través de los números de emergencia 133 o acudiendo a la unidad policial.

La Coordinadora Regional de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) Ana Luisa Echeverría mencionó que "desde el año 2000 existe una ley que establece el uso doméstico de fuegos artificiales y la comercialización de ellos; por ende generó una caída del 90% de las quemaduras de niños lo cual siguió por varios años; pese a ello, en los últimos tiempos, hemos visto un aumento del decomiso de estos artefactos, por ende estamos alerta para evitar el aumento de las quemaduras, a raíz de los fuegos artificiales, sobre todo en estas fechas de fin de año; por ello también generamos de manera conjunta con Carabineros de Chile, estas campañas preventivas y de seguridad, para reiterar el llamado a la ciudadanía a no utilizarlos y cuidar su vida y la de sus familias", finalizó la profesional.

Este es un delito el cual este penado desde los 61 días de presidio hasta los 5 años y con multas que bordean desde las 5 hasta las 20 UTM.