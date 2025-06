Opinión 15-06-2025

Carbonero de Linares

Oscar Mellado Norambuena



Del muslo de la montaña derribando tronco y ramas

que sin lanzar un quejido su savia blanca derrama,

hiere el rudo carbonero negra sus manos y su cara,

aunque el alma tiene blanca lleva siniestra guadaña,

que va matando las vidas, que dan vida, a la montaña.



Silva canciones sin letras, canta con sabor a nada,

ausente quiere ocultar, la muerte que lleva su hacha,

muerte que aprieta en sus manos, para ganar la jornada.



Camino va a la ciudad, a vender en trozos su alma,

es vida de la montaña, es sangre de savia blanca,

que para vivir matara.



Llora el monte, llora el río, ya de noche, en el día, y en el alba

Su pena la lleva el agua, el viento, la tarde, la madrugada,

y todos guardan silencio, cuando pasa aquel obrero,

con su negra, negra, carga.



No quieren cantar las aves, ya no cantan, ya no cantan,

el monte es verde mortaja; allá lejos, allá lejos

lloran tórtolas, llora mi alma.



Es como una larga leña,

de negra leña es la caja

que se lleva al hombre bueno,

que para vivir matara,

y que entregó para siempre

su vida, a la montaña.........

.......................................-------------------

Va el hijo del carbonero, canta canciones sin letras ,

silva sin pensar en nada, lleva en sus hombros el hacha,

que de su padre heredara.

......................................

El arrullo de las aves...

es el llanto, de mi alma.

Oscar mellado Norambuena.-. LINARES Chile.-.