Nacional 10-10-2025

Carla Jara sobre las polémicas deudas de Kaminski: "¿Con quién estuve casada?"

Este viernes, Carla Jara volverá a referirse a Francisco Kaminski, su expareja, y las polémicas que ha protagonizado desde que se hicieron públicos sus vínculos con el "rey de Meiggs".

En un adelanto del programa, la exMekano revela a Diana Bolocco cómo ella y su hijo fueron salpicados por las polémicas deudas del exlocutor radial.

"Lo primero que pensaba y decía era: ¿Con quién estuve casada?", aseguró la actriz, añadiendo que llegó a pensar que Mariano, fruto de su relación con Kaminski, podía ser secuestrado.

La exPelotón también confirmó que, a raíz de las amenazas contra su ex, decidió contratar a un guardaespaldas armado para ella y su retoño: "Lo que pase, mi hijo y yo estamos antes de cualquier cosa".

Finalmente, Jara repasó una conversación que tuvo con Kaminski durante ese momento: "Me dice “ándate a un lugar seguro”, y yo le dije “no, yo no me voy a arrancar porque no he hecho nada malo”".

Cabe recordar que, luego de que José Reyes Ossa fuera asesinado, se reveló que el comunicador debía una alta suma de dinero al comerciante que, según reveló la viuda del "rey de Meiggs", asciende a los $70 millones.









