Opinión 04-07-2025

Carlos “Caluga” Molina Barros Primer capitán del club Lister Rossel

(Manuel Quevedo Méndez)



La infancia de D. Carlos Molina, nacido el 6 de abril de 1937, estuvo siempre ligado alrededor del estadio de calle Rengo, donde luego de la salida de clases, como todos los niños, la infaltable pichanga del barrio, descalzos y con una pelota de trapo.



Olimpia fue su primer equipo oficial, donde se codeaba con Dabanch, Aburman, Follert entre otros destacados. Siendo infantil fue llamado a la selección juvenil de Linares y él reclamó, porque no cumplía la edad, y D. Víctor Zavala (gran autoridad deportiva de la época) le señaló “queremos que aprendas, porque tienes mucha habilidad y condiciones para ser mejor”.



Y así fue, respondió como gran deportista y como persona, porque cuando se formó el Líster Rossel, el D.T. Omar Cabral, que había llegado a Chile en 1953, como jugador de Marcos Serrano, en el regional de Cocepción; luego, en Rangers, llegó como entrenador al club albirrojo en 1956, seleccionando 20 jugadores de los tres equipos que se fusionaron para dar origen al equipo titular del Líster Rossel.



Su incorporación en la lista originaria del club, completando el plantel elegido; que recién nacía, con los 20 jugadores, es nombrado capitán del equipo “creo que, porque era linarense y por ser el más joven”, nos cuenta en una de nuestras -casi diarias- conversaciones deportivas.



“En nuestro primer partido debut oficial de Líster Rossel, enfrentamos a Internacional Atlético de Talca, a los cuales vencimos por seis goles a cero (6x0).

Cuando la Selección de Chile, Mundial del año 1962, en una gira al sur, se jugó un partido en Linares, frente a Líster Rossel, en el partido preliminar jugó d. Carlos Molina, recuerdo que tiene muy bien guardado en su memoria, porque fue uno de los últimos encuentros en que se vistió de corto para jugar en el estadio fiscal, hoy Estadio “Tucapel Bustamante Lastra”



Otro gran recuerdo que tiene, es cuando debutó por Líster Rossel, frente a Alianza de Curicó (de visita) el D.T. le dijo que no podía jugar con esos zapatos, así es que lo dejaba fuera del equipo…conversación que escuchara Dabanch, quien le pasó unos zapatos Alonso y luego del partido le dijo: “son tuyos “Caluga”, tú que sí sabes usar bien los “chuteadores”.



Todo lo que aprendí en el futbol se lo debo a Omar Cabral y también muy agradecido de José Luis Boffi, porque -aunque era mañosito- sabía mucho y nos enseñaba con bastante cariño y pasión.



Don Carlos Molina Barros, es un excelente vecino del barrio, de la población Villa Ancoa en la calle San Martín entre Esperanza y Rengo. Con el paso de los años, no se le ve yendo a comprar el pan de cada día.

Casado con Maritza, tres hijos, Juan Carlos, Pamela Alejandra y Roxana del Pilar. Orgulloso padre de familia, el primer capitán del equipo albirrojo. (Bibliografía: archivos de D. Carlos Molina y del autor, en diario El Heraldo 2022)