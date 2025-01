Opinión 09-01-2025

Carlos Wistuba y su Metanoia

María Graciela Aguirre R. Escritora



La poesía, considerada la niña bonita de las artes escritas, delicada, etérea y misteriosa, por una parte, pero también poderosa, profunda y enigmática, encerrando en su significado, no solo palabras y sentires, sino que, además universos enteros, como los que nos enseña Carlos Wistuba en estos versos, que nos sumergen en lo más recóndito de la esencia del ser.

Metanoia, significa, en su sentido más literal “más allá de la mente” y describe un proceso de cambio o conversión hacia el perfeccionamiento, siendo una invitación a ser “mejor persona”, entendido como el desarrollo del individuo para la auto superación y el autoconocimiento, pero que también implica, retóricamente, “deshacer el camino andado”, abriendo la posibilidad de retractarse y cambiar de parecer sobre nuestras creencias y opiniones, lo que nos libera de las ideas y mitos preconcebidos cultural y socialmente, y nos impulsa a encontrar dentro de nosotros mismos las respuestas transcendentales sobre nuestra existencia, sentando la base de que errar y equivocar el rumbo son elementos fundamentales de nuestro crecimiento espiritual y del desarrollo humano propiamente tal. En este sentido, Carlos Wistuba, la careta visible del poeta escondido en la sombra de su tinta, nos guía a través de su propio viaje de autoconocimiento, camino que comienza tímidamente con su libro predecesor “huellas del sonido”, y con sutil elegancia, haciendo uso impecable de sus metáforas, expande su universo, donde cada verso es una estrella que se transforma en un eco de su totalidad, caminando a tientas por los intrincados caminos del laberinto de sus letras, con pausada armonía, teje entre líneas y nos obliga a leer despacio, saboreando las palabras, a volver sobre lo ya leído y, así, traspasar la barrera de lo literal, para encontrar la etérea esencia de la música escondida en la cadencia de su poesía, convirtiéndola en un espejo del universo, en el que se reflejan dudas y miedos colectivos, para mostrarnos, finalmente, que somos capaces de trascender.

Este viaje, en Metanoia, nos invita a caminar despacio, a meditar, a disfrutar, a no temer a equivocarnos, a tomar las riendas de nuestras conciencias dormidas y a abrir los ojos del alma a lo que realmente es importante… rompiendo la rutina cansina de lo establecido… abriendo el espacio a la vanguardia de las letras aún no escritas…a no olvidar que necesitamos expresar nuestros sentidos y sentires a través de las artes, nos llama a atrevernos a ir por el camino no marcado, a “hacer camino al andar”, como decía cierto poeta por ahí, a dar el paso, ese fundamental para cambiar el rumbo, sin miedo.