Opinión 23-04-2023

Carmencita

Permítame rescatar, siquiera un momento, unos grados de talento para cantar mis versos y estos logren ser escuchados como tales; al menos, sin latear. Es lo que intento.

Cómo quisiera tener su voz, para que mi amada se quede en silencio y escuche cuando le confiese que la amo…

Hoy, la luz del Alba me despierta escribiendo con los dedos del Sol, que no es un sueño…es real, la existencia de la afortunada portadora de virtudes que lleva por nombre Carmen Yáñez; a la cual he escuchado desde muy joven. Su voz lleva encanto, pureza, confianza, sinceridad y amistad.

Aquella mujer que ha resucitado la presencia de mi madre, aun estando hace varios años tan lejos, en aquel lugar llamado Cielo. Pues, al nombrarla a usted, no olvido que escuchaba como fiel beata al señor cura, oficiando la santa misa.

Basta pronunciar su nombre Carmen Yáñez, para retroceder al pasado donde Radio Soberanía emitía un programa inimitable e inolvidable... aquel evento que ordenaba callar a los zorzales con un silencio que permitía oír el volar de las suaves y lindas mariposas…era “La Hora del Hogar” … aquel que nos enseñó a ser solidarios, respetuosos y amar a quienes no aman.

¡Oh, cielos!... detén mi llanto oculto, cuando palpo la injusticia del egoísmo y envidia cuando callamos -o callan- homenajes a increíbles talentos.

Hoy día, tenemos el enorme placer y orgullo de estar con usted. Hasta un precioso cielo de noche, escribe su nombre juntando las estrellas.

¡Gracias, señora Carmen Yáñez, somos sus eternos admiradores!