Nacional 16-07-2023

Carolina de Moras recuerda el impacto de la tragedia de Juan Fernández y muerte de sus compañeros

En el programa "De tú a tú"a emitir este domingo, la comunicadora Carolina de Moras detallará la crisis emocional y laboral que sufrió posterior a la mediática tragedia de Juan Fernández.

La periodista relatará a Martín Cárcamo cómo reaccionó a la muerte de Felipe Camiroaga y Roberto Bruce ocurrida en septiembre de 2011, sus anteriores colegas en "Buenos días a todos".

"Fue una pesadilla, fue del terror, hasta el día de hoy no puedo creer que lo vivimos como equipo, como seres humanos, como comunicadores", comentará De Moras al recordar cuando se enteraron de la caída del avión C-212.

También explicará que fue el suceso el que motivó su salida del programa. "Todo esto me distancia un poco de la TV, me genera un poco de rechazo el pensar que todo es más plástico que real".

"Sin pasar a llevar a nadie, me pasó que después empiezas a ver cómo se arma todo, las estrategias, entra este y sale esta, y no me dio para pelear mi espacio. Simplemente, dije, de nuevo con mi convicción, que no me siento cómoda con esto, y renuncio", comentará.