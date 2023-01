Opinión 12-01-2023

CARTA ABIERTA

Nos sumamos a las instituciones y organizaciones interesadas en que el nuevo proceso

constituyente y sus respectivas instancias, tales como, comisión de expertos y comité técnico de

admisibilidad, expresen la rica diversidad territorial y cultural de Chile, y no se concentren

preferentemente en personas y profesionales de la Región Metropolitana.

Desde 1998 hemos aportado al proceso de descentralización de Chile, primero desde el Consejo

Nacional para la Regionalización y Descentralización, CONAREDE, y luego desde el año 2014 como

Fundación Chile Descentralizado …Desarrollado. Los aportes de nuestra fundación se han

expresado en diferentes comisiones asesoras presidenciales (2014, 2019), en diversas iniciativas de

Ley, en mecanismos de implementación de las leyes de descentralización, en propuestas para el

diseño de políticas, en el desarrollo de competencias de profesionales de regiones, en la mayoría

de los programas de los Gobernadores Regionales, así como en innumerables seminarios,

coloquios y talleres a lo largo de todo el territorio, en conjunto con la Academia Parlamentaria de

la Cámara de Diputados, el Centro de Extensión del Senado, las Bancadas de Senadores y de

Diputados Regionalistas, la Agrupación de Universidades Regionales, la Red de Centros de Estudios

Regionales y Territoriales, Red CERT, los Consejos de la Sociedad Civil, Gobiernos Regionales, entre

otros.

El talento, esta uniformemente distribuido en Chile, y lo encontramos aportando en Instituciones de

Educación Superior, núcleos científicos y centros de estudios a lo largo de las regiones del país.

La Fundación Chile Descentralizado, junto a un selecto grupo plural de co-autores y con el apoyo

de la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad de La Frontera y otras Universidades Regionales,

estamos preparando la propuesta “Descentralización con Participación en la nueva Constitución:

un aporte al componente Estado unitario descentralizado del nuevo proceso constituyente”, la que

en fecha próxima pondremos a disposición de la Comisión Experta electa por ambas ramas del

Congreso Nacional, de los Consejeros Constitucionales que resulten electos por la ciudadanía, así

como del conocimiento y debate académico, político y social del país.

En ese mismo contexto, y como acuerdo de nuestra fundación, para pensar el futuro de Chile con

un horizonte puesto en todas sus regiones, hemos consultado la disponibilidad para participar a

prestigiosos académicos y académicas de Universidades Regionales, quienes perfectamente

pueden ser considerados como expertos y expertas para este nuevo proceso, como es el caso de

Heinrich von Baer, ex Rector de la Universidad de La Frontera, fundador de la Agrupación de

Universidades Regionales, ex Vicepresidente de la Comisión Asesora Presidencial en

Descentralización (2014), Fundador y Past President de la Fundación Chile Descentralizado nuestra

Fundación, co-autor y editor de numerosos libros, entre otras destacadas personalidades

disponibles con asiento en cada una de las regiones de Chile.



Fundación Chile Descentralizado.. Desarrollado

Equipo Directivo y Presidentes/as de los 16 Capítulos Regionales.