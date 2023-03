Opinión 16-03-2023

Carta abierta a la sociedad



Coronel Rodrigo Serrano Q.

Director de la Escuela de Artillería



Las Fuerzas Armadas y de orden de nuestro país se caracterizan por una serie de ceremonias y actividades, de tipo republicanas e históricas que llevamos a cabo, año a año, tanto en nuestro cuartel, como en las diferentes comunas. En cada una de ellas tratamos de mostrar nuestra preparación, formación y disciplina, ante las autoridades y lo más importante, ante la ciudadanía.

Quizá en una primera impresión, podría pensarse que dichas instancias son para mostrar a la ciudadanía toda la preparación y marcialidad de los uniformados y en cierto modo lo que, a diferencia del resto de la sociedad, podemos realizar; en una suerte de generar una distinción entre un estamento y otro. Nada más alejado de lo anterior.

No es un azar que en cada ceremonia militar este considerada la presencia de la ciudadanía, en las calles, plazas y, por cierto, en nuestra escuela. No es con la idea de “para que nos vean” o incluso para que “se vea más gente y luzca”, sino que todo esto, es parte de un sentimiento mucho más profundo.

En la entrega de armas, donde un padre o una madre pone en manos de su hijo soldado el fusil que usará durante su servicio militar, o el yatagán o espadín a algún alumno de las escuelas matrices, en el juramento a la bandera, en la parada militar o en ceremonias más internas como ascensos o entrega de estímulos, siempre está y estará presente la ciudadanía, ya sea nuestras autoridades, público en general o las propias familias de nuestros camaradas. ¿Por qué? Porque en la profesión de las armas, se jura servir fielmente a la patria incluso a riesgo de ofrecer la propia vida para ello y eso representa el pilar principal de nuestro compromiso.

A primeras luces entonces, podría pensarse, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Habría que partir considerando que muchas veces el concepto de la patria puede ser demasiado general, intangible, etéreo. La Real Academia de la Lengua Española define a la patria como: “Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos o bien, lugar, ciudad o país en que se ha nacido”. Aun así, es difícil plasmar en palabras el sentimiento del vocablo.

Por ello, es que cuando cuesta definir el concepto de patria, lo mejor es volver la vista hacia uno mismo y darse cuenta de que este concepto tiene vida, rostro, sentimientos. La patria en su núcleo más pequeño o básico es la propia familia, los seres queridos, la mirada de una madre, la abnegación de un padre, el amor de un hermano, la sonrisa de un hijo o bien el apoyo de un amigo. La patria está en la tierra, en el campo, en la oficina, en la escuela, en quien día a día nos sirve. Un profesor, un policía, un bombero, un enfermero, ahí está la patria. Está en la bandera que flamea al viento o en la espiga que se mueve al atardecer.

La patria entonces es esa propia madre o padre que entrega simbólicamente el arma a su hijo o hija y le dice, toma acá estoy, defiéndeme. O en la familia que coloca un grado más en el uniforme de ese ser querido para decirle confiamos en ti, sabemos que en tu nuevo grado lo harás bien.

Por ello, quienes estamos en la condición de ofrecer el máximo sacrificio por esa patria, buscamos validar toda nuestra preparación en frente de quienes representan especialmente a ella, la comunidad toda.

Desde nuestros cuarteles, día a día, ustedes, quienes son la patria, están permanentemente presentes. El estudio, la preparación, el entrenamiento no tendrían sentido si no se hacen con la idea de estar preparados para precisamente, servir fielmente a ella.

Estamos muy agradecidos del cariño que existe por esta Escuela de Artillería, que, como instituto militar, ya ha acompañado a esta tierra por más de 100 años. Este afecto queda demostrado en la gran participación de la sociedad, en cada una de las actividades y ceremonias que hemos desarrollado. Por ello, es que continuaremos invitándolos a todas nuestras actividades y esperamos seguir contando con su presencia en las guarniciones de Linares y Cauquenes.

No sería lo mismo sin ustedes, no sería lo mismo, si la patria a la cual juramos servir y rendir la vida y que está representada en cada habitante de esta hermosa tierra, no estuviera presente, ¡contamos con Uds. y esperamos verlos pronto!