Carta Abierta a las autoridades de Linares 150 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE LINARES Y 149 DE LA FUNDACIÓN DEL LICEO DE SU CIUDAD CAPITAL



Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia



Nos es grato dirigirnos a las autoridades de Linares, “a todo nivel”, como decía un párroco de Villa Alegre, para recordarles (o tal vez ya lo saben) que el pasado 11 de diciembre se enteraron 149 años desde la creación de la Provincia de Linares, lo que permitió desprenderse de la tutela de Talca y Cauquenes (que era capital) y avanzar en un progreso y desarrollo sostenido en el tiempo. En consecuencia, el 2023 será un siglo y medio de nuestra Provincia.

Pero las gestiones para lograrlo no fueron fáciles. En 1867, el diputado por Lontué Josè Manuel Encina Echeverría, con amplias vinculaciones familiares en el Maule Sur, presentó un proyecto para establecer la división del Departamento de Linares, el cual fue rechazado por Linares, debido a presiones de Talca y de Cauquenes, por cuanto Linares pertenecía jurisdiccionalmente a esta última provincia desde el 30 de agosto de 1826, cuando el Presidente Blanco Encalada hizo la primera subdivisión del país en provincias, estableciendo que los límites de esta provincia iban desde el sur del rio Maule hasta el río Ñuble y su confluencia con el Itata. Con esto, quedaron en territorio maulino, con capital Cauquenes, San Nicolás, Coelemu, San Fabian de Alico, Cobquecura, entre otros lugares de esa zona. Como se observa, era un Maule muy amplio.

Poco después, el cabildo linarense (hoy municipio) solicitó al diputado Francisco Prado Aldunate que patrocinara una iniciativa que diera rango de Provincia a Linares, desmembrándola de la de Cauquenes, con la cual no tenía afinidad ni contacto alguno.

Tampoco se logró resultado con esta gestión, hasta 1869 en que se reitera la ya apremiante necesidad de elevarse a Provincia, por “la torcida y demorosa vía de comunicación por correo que usa Linares con Cauquenes”, como expresaba el periódico La Idea de Linares del 14 de septiembre de 1873.

Este mismo periódico, con fecha 22 de noviembre de 1873, al estar ya definida la creación de la Provincia, sugería la necesidad de crear un liceo de segunda clase, “una vez que pase a ser ley la división de la provincia”.

El jueves 11 de diciembre de 1873, el Consejo de Estado aprobó la creación de la Provincia de Linares. Los ciudadanos celebran este acontecimiento con unas “onces” por suscripción que se efectúan el domingo 14 de diciembre en la quinta “Paraíso” de don Alejandro Víctor Martínez.

El 27 de diciembre de 1873, la prensa local (La Idea de Linares) publica la ley del 11 de diciembre de 1873, en cuyo articulado, el número uno, expresaba que “la provincia del Maule se dividirá en dos: la de Linares, que comprenderá los departamentos de Linares, Parral y Loncomilla y la de Maule, con los departamentos de Itata, Cauquenes y Constituciòn”. El artículo tres, fijaba como capital de la nueva provincia a la ciudad de Linares.

El 15 de febrero de 1874, el Cabildo de Linares organizó una recepción en las casas de Chocoa, actual Comuna de Villa Alegre, para celebrar esta decisión gubernamental, a la cual asistió el primer Intendente que tuvo la nueva Provincia, don Rafael García Huidobro Luco.

Durante la gestión del mencionado Intendente, llegó a Linares el primer ferrocarril, expectante hecho ocurrido el 5 de noviembre de 1875, aun cuando el servicio de pasajeros se inició en octubre de 1877.

150 AÑOS DEL LICEO DE HOMBRES DE LINARES

Si en la intención de crear la Provincia de Linares, se esbozaba la necesidad de contar con un liceo de segunda categoría para la ciudad, tal anhelo se dio a conocer con júbilo el 17 de octubre de 1874, en el periódico La Idea, donde editorialmente, el periodista Nicomedes Pincheira agradece la gestión de los diputados Manuel Antonio Hurtado, que lo era suplente por este distrito y Josè Tocornal Jordán, que representaba a Curicó. Gracias a la diligencia de ambos, se obtuvo que el Gobierno destinará seis mil pesos para fundar el establecimiento.

El decreto que dio vida al nuevo plantel, con el número 2804, se firma el 22 de diciembre de 1874, por el Presidente Federico Errázuriz y el Ministro de Instrucción Pública Josè María Barceló y se dispone que inicie sus labores el 1 de marzo del año próximo. Pero en definitiva, las clases comienzan el lunes 19 de abril de 1875, tras efectuarse un gran acto de inauguración, el domingo 18 de abril en su primer local, Independencia esquina Lautaro. El editorial de La Idea del 2 de enero de 1874 dijo en parte: “Para todo aquel que es amante del progreso y de la instrucción, el decreto mencionado ha sido un risueño augurio para la vida intelectual de esta localidad”.

Ahora bien, sobre la Historia del Liceo de Linares, se anunció una reunión, la creación de una comisión, la Sra. Directora sugirió un nombre, que contaba con su “amplia” confianza, pero al final, nos parece, todo se diluyó.

Ambas fechas, no pueden pasar inadvertidas. Al menos, nosotros lo estaremos recordando.