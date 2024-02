Deportes 07-02-2024

Casi listas las piezas de la “maquinita galáctica” para la temporada 2024

Llegaron dos nuevos jugadores que se incorporaron a los trabajos



La primera semana de pretemporada, están cumpliendo los albirrojos en su preparación, con miras a la competencia del campeonato de Segunda Profesional, que, para la maquinita galáctica, parte el día 3 de marzo ante Deportes Rengo, en horario y fecha a confirmar.

Una de las últimas incorporaciones fue el jugador, Flavio Rojas, defensa central, con 1.87 de altura. “Estoy bastante feliz, una ciudad hermosa. Con un cuerpo técnico extraordinario, con un grupo humano maravilloso en el camarín. Mis inicios fueron en Cobresal, luego Coquimbo, San Felipe, Puerto Montt y los dos últimos años en San Antonio Unido. Tengo, 30 años recién cumplidos y espero estar en el mejor momento. Estamos en una pretemporada exigente, pero es fundamental llegar bien a un torneo que es muy complicado, donde hay un solo ascenso”, indicó.

Juan Cristóbal Molina, Gerente de Finanzas, dijo que “el plantel está conformado en un 90%, faltan algunos más, principalmente los sub 21, los últimos en llegar Sebastián Zúñiga y Franco Flores. Nos quedan un par de anuncios para finiquitar todo lo relacionado con el equipo, para disputar el ascenso. La planilla de acuerdo a las nuevas bases de la ANFP, es de 40 millones de pesos, los costos de operaciones cerca de 20 millones de pesos, debería rondar los 70 millones mensuales, vale decir en la temporada cerca de 700 millones pesos, por eso también invito a la empresa privada para que se ponga la camiseta albirroja. La próxima semana tenemos un partido amistoso frente a Rangers, el viernes 16 de febrero y el 21 la tan esperada noche albirroja para la presentación de nuestro plantel, ante Unión Española, en principio”.

La “pelotita” deberá esperar

La asamblea de Futbolistas Profesionales, decidió no iniciar el Torneo Nacional, votando el paro indefinido hasta que el Consejo de Presidentes modifique la decisión adoptada el 13 de diciembre, respecto al aumento injustificado en el cupo de extranjeros, como además se dé cumplimiento a diversas exigencias legales del ámbito laboral, de salud y deportivas que afectan a nuestros futbolistas profesionales las que ya hemos planteado a la ANFP.

Aclaramos que por decisión de la Asamblea se jugara la Supercopa, atendiendo a que sus bases no contemplan el aumento del cupo mencionado y en apoyo a los futbolistas de Colo-Colo y Huachipato que se ganaron en cancha el derecho a disputarla.

Apoyo a los damnificados por los incendios

La familia albirroja, están realizando una campaña, para ir en apoyo de los damnificados y bomberos. La ayuda que se necesita: agua, bebidas isotónicas, barras de cereal, alimentos no perecibles, artículos de aseo. La recepción, está programada hasta el 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas. El centro de acopio, es el estadio Tucapel Bustamante Lastra, entrada por Las Pataguas, en canchas interiores.