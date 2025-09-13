Social 13-09-2025

Casillero del Diablo propone el maridaje perfecto para celebrar las Fiestas Patrias

- La marca ícono de la vitivinicultura nacional e internacional presenta, de la mano de su enólogo Marcio Ramírez, una guía pensada para realzar cada plato típico chileno en septiembre. Desde carnes a la parrilla hasta propuestas vegetarianas, cada receta encuentra su vino ideal.



Septiembre en Chile es sinónimo de aromas, sabores y tradiciones. Y cuando las Fiestas Patrias invitan a reunirse en torno a la mesa, no hay mejor manera de celebrar que con un buen vino que potencie cada bocado y cada brindis. En esta ocasión, Casillero del Diablo, referente de la vitivinicultura nacional e internacional, comparte una propuesta que promete transformar las celebraciones en una experiencia sensorial completa: una guía de maridajes diseñada por su enólogo, Marcio Ramírez, especialmente pensada para acompañar los platos más típicos de estas fechas.

EL ARTE DEL MARIDAJE EN SEPTIEMBRE

Para Ramírez, cada copa puede elevar un plato común en un recuerdo inolvidable. “El vino es un puente entre la tradición y la emoción. Cuando elegimos el maridaje correcto, no solo potenciamos el sabor, sino también la memoria de compartir en familia”, comenta.

Así, Casillero del Diablo presenta sus recomendaciones para disfrutar de las preparaciones más representativas de las Fiestas Patrias:

Carnes rojas a la parrilla. El fuego es el alma del asado chileno. Para una entraña jugosa, la sugerencia es un Cabernet Sauvignon Reserva Privada (Etiqueta negra), con estructura y potencia que armonizan con la intensidad de la carne. En el caso de cortes más suaves, como la punta de ganso, destaca el Cabernet Sauvignon Reserva (Etiqueta Blanca), ligero y frutal, perfecto para realzar su delicadeza. Y cuando la mesa recibe un lomo vetado o un asado de tira, nuevamente el Cabernet Sauvignon despliega todo su carácter y elegancia

