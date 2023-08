Nacional 12-08-2023

Caso Convenios: Centros educativos ligados a fundación de Ancalao no inician clases en segundo semestre

Como una verdadera bola de nieve ha crecido el denominado Caso Convenios, el que ha dejado varias víctimas colaterales, entre las cuales se encuentran jóvenes y adultos de la Región de Valparaíso, que lo único que esperan es poder terminar sus carreras para acceder con las competencias necesarias al mundo laboral. Según consignó La Estrella de Valparaíso, se trata de los estudiantes del instituto profesional (IP) y Centro de Formación Técnica (CFT) Los Lagos, con sede en Quillota, quienes por estos días están en la incertidumbre respecto a la continuidad de sus estudios por un eventual cierre definitivo de las instituciones. Lo cierto es que hoy debían comenzar su segundo semestre y ni siquiera han podido tomar ramos.

Cabe señalar que tanto el IP como el CFT Los Lagos eran propiedad de la corporación Kimün, que es investigada por presunto fraude al fisco tras el traspaso de $1.200 millones recibidos del Gobierno Regional de Los Lagos. En julio ambas entidades educativas, que además prestan severos problemas económicos, fueron vendidas a la Fundación Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena, presidida por Diego Ancalao, quien está en prisión preventiva acusado de fraude al fisco, lavado de activos y estafa. Estudiantes Hasta hace solo un par de semanas el sueño de terminar sus carreras estaba intacto y a la vuelta de la esquina para los alumnos de último año, pero todo cambió de golpe, al punto de que para muchos su egreso está en duda, luego que el IP y CFT no continuara con su proceso habitual de cara al segundo semestre y simplemente no abriera sus puertas. De hecho, para hoy estaba planificado el retorno a las aulas, pero ni siquiera han podido tomar ramos, lamenta Ximena Frez, alumna de octavo semestre de Ingeniería en Gestión Logística, en la sede Quillotana. "Cuando esto ya había avanzando mucho recién se supo lo que estaba pasando y los perjudicados que estábamos siendo todos los alumnos. Esto cerró de un día para otro, no tuvimos respuesta, seguían llegando las cobranzas pero se cerró y nadie nos dio solución ni respuesta de nada (...) Están congeladas las clases, no hay una fecha de inicio, no hubo un correo de la directora académica, ni hubo un correo del jefe de carrera", remarcó la alumna, que estaba a un semestre de terminar sus estudios.