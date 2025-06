Nacional 27-06-2025

Caso Farmacias Populares: Corte determina que Jadue (PC) debe volver a arresto domiciliario total



La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), debe volver a cumplir arresto domiciliario total. Jadue está formalizado por administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursa en el marco del caso Farmacias Populares.

El tribunal de alzada acogió la apelación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes, quienes se opusieron a la dictamen de Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, cuya resolución del 16 de junio modificaba la medida cautelar de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno. "Se mantienen subsistentes las demás medidas cautelares personales decretadas", señala la resolución del tribunal. Presidente del PC Luego de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago disminuyó la intensidad de la medida cautelar del ex alcalde, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, había afirmado que Jadue tendría un rol más activo en la campaña presidencial de Jeannette Jara. El timonel señaló que el otrora jefe comunal "es parte de la campaña de Jeannette, obviamente en un plano distinto, porque estaba con una limitación, lo ha dicho desde el día cero, y hoy día podrá destacarse mucho más en función de disponerse a integrar el comando que está trabajando con Jeannette, donde están muchos otros miembros del Comité Central". No obstante, la abanderada descartó esa posibilidad, argumentando que ya se encuentran en la recta final de cara a las elecciones primarias y que no tendría sentido hacer modificaciones en su comando.