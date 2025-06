Policial 04-06-2025

Caso Fraude al Fisco: Tribunal de Garantía revoca arresto domiciliario nocturno para Alcalde de Linares Mario Meza

El Tribunal de Garantía de Linares, en audiencia realizada desde primera hora de ayer, revocó el arresto domiciliario nocturno para el Alcalde de esta comuna Mario Meza, en la causa donde está imputado por Fraude al Fisco reiterado, junto a una decena más de personas.

Luego de una extensa exposición de las partes intervinientes, la jueza Paula Sánchez dio por acreditado que no existía peligro de fuga, decretando levantar la cautelar aplicada a Mario Meza desde septiembre de 2024, cuando fue formalizado. Quedó con firma semanal en una unidad policial más cercana, arraigo nacional y prohibición de acercarse y comunicarse con los otros involucrados en el caso.

Lo mismo ocurrió con el ex funcionario municipal, Francisco Parra. Mientras que las cautelares del ex administrador municipal, John Sancho, serán revisadas en julio próximo.