Opinión 26-07-2024

Caso Macaya: ¡El Rey va desnudo!



Francisca Millán Zapata

Socia abogada AML Defensa de Mujeres



Ante el reciente fallo condenatorio contra Eduardo Macaya por abuso sexual infantil, su hijo, el senador Macaya, cuestionó la grabación presentada como prueba, ya que esta se habría filmado por una de las víctimas sin consentimiento del agresor. Esto nos lleva a reflexionar sobre las dinámicas familiares y domésticas que normalizan y ocultan maltratos y abusos, y cómo se perpetúan en el tiempo.

En estas dinámicas, siempre es más importante proteger a la familia, incluso por encima de las personas que la componen. Tal como en el cuento de "El traje nuevo del emperador", señalar al rey desnudo es una insolencia. En el cuento, el rey hace creer al pueblo que su traje puede ser visto solo por los virtuosos, por lo que nadie se atreve a decir que en realidad no lleva nada puesto.

La valentía de la niña que rompió ese pacto de silencio qué impera en los circuitos íntimos y que grabó lo ocurrido, es comparable al niño del cuento que tuvo la lucidez de señalar la verdad que todos veían pero nadie se atrevía a decir. No solo es una afrenta contra el rey que queda expuesto, sino también una interpelación al entorno que no cuestionó. Incluso tras la condena, se sigue diciendo por algunos que los abusos no ocurrieron; quizás no por mentirnos, sino por la vergüenza de no haberlo cuestionado antes y el costo que significa admitirlo. Este fenómeno, que el autor Murillo denomina “confianza ciega”, es el que permite que el abuso se mantenga.

Haber señalado al rey y exclamado su desnudez significó una diferencia sustancial para las víctimas y, nos permite llevar este punto al debate social para entender las dinámicas de los abusos sexuales infantiles, por qué se perpetúan, por qué se mantienen en el secretismo y en la impunidad.

Es crucial generar apegos seguros con quienes cuidamos, ofrecer educación sexual como prevención del abuso y fomentar dinámicas de crianza positiva. Estos elementos permiten a niños y niñas diferenciar lo que es transgresivo, reportarlo y confiar en que serán escuchados. Como sociedad, debemos reflexionar sobre qué mecanismos de lucidez estamos entregando a la infancia para que se mantenga protegida, puedan develarse abusos de manera temprana y no sigamos mirando al rey desnudo en nuestras propias narices, elogiando su atuendo para congraciarnos con él.