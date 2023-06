Nacional 03-06-2023

Caso Tomás Bravo: Suprema dio luz verde a reformalización del tío abuelo por abandono con resultado de muerte

La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, y ratificó la sentencia impugnada dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

En fallo dividido, el máximo tribunal confirmó la resolución que rechazó el recurso de amparo deducido por la defensa en contra de la decisión adoptada por la Fiscalía Regional que separó de la investigación original por homicidio y abrió una nueva causa por abandono de menor de edad con resultado de muerte, en contra de Escobar Escobar, hecho registrado en Caripilún en febrero de 2021.

"Se confirma la sentencia apelada", consigna el fallo del máximo tribunal, decisión acordada con los votos en contra de dos ministros, quienes estuvieron por acoger el recurso por considerar que el Ministerio Público actuó en forma ilegal al reformalizar por un nuevo delito, tras el fallo que ordenó el cierre de la investigación original por excesiva dilación.

En la sentencia ratificada, el tribunal de alzada penquista rechazó la acción cautelar al considerar que la decisión administrativa del Ministerio Público y la posterior formalización de la investigación por abandono de menor, no constituye una amenaza a la libertad personal del recurrente.

"Por lo anterior, tratándose de una facultad legal, privativa de la Fiscalía, ejercida en forma previa a la comunicación del cierre de la investigación, el recurso no puede prosperar en este extremo", sostiene el fallo confirmado.

La resolución agrega que "la citación a audiencia de formalización es una decisión judicial, fundada en la petición que de manera exclusiva puede realizar el Ministerio Público durante el curso de una investigación vigente (...). En los hechos, actualmente está en curso la investigación (...), la que tiene vida propia desde el 10 de abril, separada de la causa primera (...), en la que se comunicó el cierre de la investigación el 21 de abril recién pasado".

"Que, a mayor abundamiento, no aparece amenazada o vulnerada la libertad personal del amparado Jorge Escobar Escobar por cuanto, tratándose de una actuación administrativa, la separación de investigaciones, en nada puede afectarle, como no sea haciendo más expedita la pronta resolución de una persecución penal que le afecta", añadieron.

"En conclusión, por el momento, no se divisa ninguna afectación a su libertad personal, lo que deviene en que el recurso de amparo resulta infundado y debe ser rechazado", finalizó. La formalización, en tanto, está programada para el próximo 12 de julio a las 09:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Arauco